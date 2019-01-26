Fender Ten 3 1圈3鐵耳機入手好機會　舊耳機Trade-in即減$2500

潮人與樂迷都合用的Fender Ten 3 一圈三鐵耳機，將推出同廠Fender FX系列之trade-in計畫，折扣高達$2500，即睇自己款舊耳機回收價值幾錢！

Fender Ten 3 是Fender 2018年Audio Lab Design系列耳機中的中級形號，它的名字代表它使用10mm HDD動圈及1中1高1超高音 HDD動鐵單元，雖然整體分析力和平衡度是Ten 5比較出色，但亦有人喜歡Ten 3比較接近上一代Fender耳機FX系列，低音較為濃厚，很有味道的style，個人覺得Ten 5傾向舞台工作用鑑聽機，而Ten 3的屬性反而更適合日常使用；聽rock，節奏爽快的動畫歌曲或game樂曲都好fit。

Fender Ten 3的耳殼跟其他Audio Lab Design系列的高級形號一樣，是使用3D Printing 打印，貼耳防漏音，原裝TALON耳機線由FX系列的MMCX改為2 PIN，使用了三重鍍銀處理的純銅導體，外層是軍用級Kevlar纖維。Fender Audio Lab Studio中的中貴價耳機，都是全美國人手安裝、並直接在當地入箱，Ten 3 更用了一個比Nike波鞋盒還要巨型的超豪華包裝盒，內有刻有獨立編號的木牌仔、說明書、耳膠夠巨型超密實耳機盒。整個配套令Fender的中價位耳機更有名牌潮物的感覺，也拉近了Universal Fit入耳式，跟CM耳機之間的質素差距。

你看！Fender Pro IEM的包裝盒比一對AIR JORDAN更巨型！（鍾世傑 攝）

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即睇舊耳機 TRADE-IN 回收價

如果你也對Fender Ten 3感興趣，又是FX系列用家，機會來了！代理為了「引人入坑」，令更多人成為Fender IEM的長期支持者，今個農曆新年前，特別安排Fender FXA2/FXA5/FXA6/FXA7 四款舊型號的用家，以比市面高的收購價(詳見下表)Trade-in新一代Audio Lab Design系列耳機Fender Ten 3（原價：$6,800），限量150對、換完即止。有玩開二手的朋友都知道，Fender耳機雖然已較易脫手，但FX系列少說都已發售1年半以上，回收價實在有限，要直接在fb找買家也不易，現在官方開出比市面高的回收價，甚至過了保養期也收（但一定要是香港行貨），如果想繼續玩Fender耳機，可以考慮啊！



FXA2 － $1,200 FXA5 － $1,700 FXA6 － $2,100 FXA7 － $2,500 （活動由1月28日至2月4日，Trade-in之耳機必須有行貨購買單據，必須運作正常，並附有原裝耳機線。換購的Ten 3同樣享有由換購日起1年保養。）