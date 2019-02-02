Sony Xperia XZ4將採用 5,200 萬像素三鏡頭設計

Sony Xperia XZ4 的規格持續曝光，繼屏幕尺吋及解像度後，手機的三鏡頭規格亦正式流出；預計 Xperia XZ4 主鏡的拍攝像素，將高達 5,200 萬像素。（文：黎生）

繼日前 Sony Xperia XZ4 流出了屏幕規格後，手機的相機規格亦正式曝光。三鏡配置分別是 1,600 萬像素遠攝鏡、5,200 萬標準鏡及 300 萬 ToF 鏡。雖然 Xperia XZ4 的主鏡像素達 5,200 萬像素，但坊間預計手機將會採「四合一像素」算法，並利用一系列運算，讓手機輸出高質的 1,300 萬像素相片。

Sony Xperia XZ4 的三攝配規格終於流出，拍攝質素讓人期待。

雖然離 Xperia XZ4 離實際推出及上市尚有一段時間，但由於手機的遠攝鏡及標準鏡的光圈值分別為 f/2.6 及 f1.6，加上又有 ToF 鏡頭輔助拍攝，讓人期待手機的實際拍攝能力，以及虛化背景的實際效果。

Sony Xperia XZ4 採用 21:9 屏幕，使手機外型極為搶眼。

若結合昨天流出的手機規格，即採用 Snapdragon 855 處理器、6GB RAM、128GB ROM、6.5 吋 3,360 x 1,440 像素 21:9 OLED 屏幕等等，Xperia XZ4 極有力挑戰 2019 年 Android 機皇的稱號。



來源：sumahoinfo