大學研究：停用 Facebook 使你更快樂！？

Facebook 誕生 15 周年，全球用戶超過 20 億，但有了 Facebook 這個社交平台，真的會讓人們多了社交、多了快樂嗎？事實可能完全相反。 近日就有大學研究結果指出，停止使用 Facebook，可能會令人感到生活更歡愉。

美國名牌學府史丹福大學以及紐約大學的聯合團隊，較早前就進行了一個有關停用 Facebook 後人類反應的研究。

是次的研究當中，研究團隊撇除了輕度使用者（每天使用時間少於 15 分鐘）以及重度使用者（每天使用超過 10 小時），集中目標在使用集慣較為平均的用戶，並將參與者分為兩組，一組停用 Facebook 24 小時，而另一組則停用 4~8 個星期。

研究進行時，團隊需要進行多次驗證，確保實驗參與者的 Facebook 帳戶真的停用了

研究進行時，團隊需要進行多次驗證，確保實驗參與者的 Facebook 帳戶真的停用了，然後要求他們每日以文字方式回答相關問題以及表達停用 Facebook 後的感覺。

研究結果指出，停用 Facebook 的一組受驗者，在研究期間與家人及朋友的相處變多、較少因政治問題而與人爭論，可能出於此兩大原因，參與此實驗的人士表示停用 Facebook 之後有變等更為愉快。

不少人以為 Facebook 像毒癮，停用一輪之後再接觸還是會泥足深陷，但是次的研究卻有著截然不同的後續 － 停用 4 個星期 Facebook 的用戶雖然沒有完全戒除 Facebook 的使用習慣，但平均每日使用時間卻被只停用 24 小時的用戶少 23％，有部份人更反映，他們會更有意識地控制自己用在社交媒體上的時間、甚至有考慮過永遠地停用 Facebook 帳號。