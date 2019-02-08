iPhone Apps 偷錄屏幕輸入資訊　用戶信用卡護照資料有曝光危機？

iPhone Apps 竟然偷錄屏幕輸入！科技網站 TechCrunch 最近的調查，發現 iOS 上不少受歡迎的 Apps，原來一直偷錄用戶在屏幕上的輸入，不論是一剔一點，甚至連信用卡號碼等的輸入，都可以在不用問准用戶的情況下錄取。

今次被發現偷錄屏幕輸入的 iPhone Apps，並非那類掛羊頭賣狗肉盜取用戶資料的「釣魚」Apps，而是一些信譽不俗的大機構，透過一間「用戶體驗分析機構」Glassbox，利用一種名為 session replay 的技術，在背景錄取 iOS 用戶在屏幕上的輸入，分析機構可以透過這些記錄及截圖，重建用戶在使用指定 Apps 時候的各種習慣。

有調查發現，不少受歡迎的 iPhone Apps 在背景偷錄用戶使用屏幕的輸入資訊，構成嚴重的個人私隱問題。（設計圖片）

調查發現，好像時裝品牌 Abercrombie & Fitch、Hollister；航空公司 Air Canada、Singapore Airlines；旅遊公司 Expedia 及 Hotels.com 等，同樣有使用 Glassbox 所提供的 session replay 分析服務，去錄取自己用戶使用 Apps 時的習慣。不過 TechCrunch 的調查同時發現，上述所有機構當中，未有一間在用戶條款中，向用戶清楚列明，會錄取屏幕輸入作分析用途。

以 Air Canada 的 Apps 為例，session replay 截取了用戶的信用卡資訊，但卻未有作加密處理。（TechCrunch）

更嚴重的問題是，部分使用 session reply 的機構，並未有為用戶的重要資訊進行加密，TechCrunch 就在截取 Air Canada 記錄的資訊中發現，session replay 並未有適當遮蓋用戶的信用卡或者護照、地址等私隱資訊，令任何能夠獲取 session replay 資訊的 Air Canada 員工，或者成功截取資訊的不法份子，都可以輕易知道用戶的重要個人資料；而 Air Canada 更在不久之前，就發生了資訊失竊，令接近 2 萬位用戶的個人資訊流出。

除了 Glassbox 之外，市場上尚有為數不少，同樣提供「用戶體驗分析」的機構，好像 Appsee、UXCam等。而 Apple 在得悉有關情況後，已經勒令開發者在少於一日內，必須移除有關錄取用戶屏幕輸入的功能，並必須在讓用戶充份了解及同意的情況下，才可以繼續有關錄取分析的行為，否則會將 Apps 從 App Store 中下架。目前來說用戶並沒有什麼可以做，假如有使用上述 Apps 只能希望自己沒中招吧……

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