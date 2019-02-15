Lenovo Z5 Pro 在內地雖然早已登場，但市場流通的一直只是 Snapdragon 710 版本。但最近 Lenovo 終於為採用 Snapdragon 855 處理器的高配版本 Z5 Pro GT 開放預訂，換言之有望比小米 9 或 Samsung Galaxy S10 系列更快上市，成為全球首部開賣的 Snapdragon 855 處理器的手機。（文：黎生）

Lenovo Z5 Pro GT 分別有三個版本，分別是 6GB RAM / 128GB ROM、8GB RAM / 128GB ROM 及 8GB RAM / 256GB ROM，售價分別是 RMB2,698、RMB2,998 及 RMB3,398，折合約 HKD3,130、HKD3,478 及 HKD3,942，售價頗為吸引，性價比大可以與小米 9 直接比拼。

Lenovo Z5 Pro GT 採用 Qualcomm Snapdragon 855，作為 2019 的旗艦處理器，其效能值得期待。

雖然 Lenovo 目前在香港暫時未有行貨、而且距離發貨尚有一段時間，但據我們理解，香港已有水貨舖表示將會引入 Lenovo Z5 Pro GT，有興趣嘗鮮的用家就可以留意了。