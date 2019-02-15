Lenovo Z5 Pro GT S855「高配版」開放預訂　香港仍舊無行貨？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Lenovo Z5 Pro 在內地雖然早已登場，但市場流通的一直只是 Snapdragon 710 版本。但最近 Lenovo 終於為採用 Snapdragon 855 處理器的高配版本 Z5 Pro GT 開放預訂，換言之有望比小米 9 或 Samsung Galaxy S10 系列更快上市，成為全球首部開賣的 Snapdragon 855 處理器的手機。（文：黎生）

Lenovo Z5 Pro GT 分別有三個版本，分別是 6GB RAM / 128GB ROM、8GB RAM / 128GB ROM 及 8GB RAM / 256GB ROM，售價分別是 RMB2,698、RMB2,998 及 RMB3,398，折合約 HKD3,130、HKD3,478 及 HKD3,942，售價頗為吸引，性價比大可以與小米 9 直接比拼。

Lenovo Z5 Pro GT 採用 Qualcomm Snapdragon 855，作為 2019 的旗艦處理器，其效能值得期待。

雖然 Lenovo 目前在香港暫時未有行貨、而且距離發貨尚有一段時間，但據我們理解，香港已有水貨舖表示將會引入 Lenovo Z5 Pro GT，有興趣嘗鮮的用家就可以留意了。

Samsung Galaxy S10 限量版規格曝光、售價勢破萬？
Huawei P30 / P30 Pro 最終造型流出、又係配件廠「助攻」
Samsung Galaxy S10e 機身設計曝光、學 iPhone XR 加黃色？
Sony Xperia XA3 將與 XZ4 看齊　配備 21:9 CinemaWide 顯示技術
Samsung Galaxy Buds 真無綫耳機　將與 Galaxy S10 同步登場
iPhone WhatsApp 啟用 Face ID、Touch ID　簡單教學及注意事項
【農曆新年減肥】Apple Watch做記錄KEEP FIT　拉力帶4式燒脂健身
iPhone Apps 偷錄屏幕輸入資訊　用戶信用卡護照資料有曝光危機？
vivo 升降鏡頭新作 V15、拍攝規格仲勁過旗艦機！？
Samsung S Pen 新專利　解控筆變光學變焦鏡頭

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。