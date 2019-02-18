LG G8 ThinQ 唔使用喇叭　確認直接用 OLED 屏幕發聲

LG G8 ThinQ 外型早已曝光，大家卻一直找不到聽筒位置；最近 LG 終於宣布 LG G8 ThinQ 已採用 OLED 屏幕發聲技術，讓謎團正式解開。（文：黎生）

LG G8 ThinQ 即將於 MWC 2019 中登場，手機外型早已曝光，但其瀏海屏上卻沒看到聽筒位置，一度讓人生疑。但最近 LG 官方證實，LG G8 ThinQ 將會採用 Crystal Sound OLED（CSO）屏幕技術，讓聲音直接從屏幕產生，放棄傳統手機的聽筒設計，為用戶帶來全新的使用體驗，亦佐證流出的相片的真確性。

LG G8 ThinQ 採用電視級的屏幕發聲技術，音色讓人期待。

坊間預計 LG G8 ThinQ 除了設有 Crystal Sound OLED 技術外，還將於機底設有喇叭，讓手機可提供立體聲音效。另外，LG G8 ThinQ 還備有 DTS:X 3D 7.1 環境聲、Boombox 音箱、32 bits Hi-Fi Quad DAC 音效晶片及 3.5mm 耳筒等等規格，延續品牌旗艦機一向強調音樂播放效果的傳統。

LG G8 ThinQ 外型早已曝光。

效能方便，LG G8 ThinQ 的處理器預計為旗艦級的 Qualcomm Snapdragon 855 處理器、屏尺吋達 6.1 吋，並且搭配後置雙鏡頭及前置 ToF 鏡頭配置，為用戶帶來更理想的隔空手勢操控方式，設計特別。



來源：MyDrivers

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。