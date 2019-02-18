LG G8 ThinQ 唔使用喇叭　確認直接用 OLED 屏幕發聲

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LG G8 ThinQ 外型早已曝光，大家卻一直找不到聽筒位置；最近 LG 終於宣布 LG G8 ThinQ 已採用 OLED 屏幕發聲技術，讓謎團正式解開。（文：黎生）

LG G8 ThinQ 即將於 MWC 2019 中登場，手機外型早已曝光，但其瀏海屏上卻沒看到聽筒位置，一度讓人生疑。但最近 LG 官方證實，LG G8 ThinQ 將會採用 Crystal Sound OLED（CSO）屏幕技術，讓聲音直接從屏幕產生，放棄傳統手機的聽筒設計，為用戶帶來全新的使用體驗，亦佐證流出的相片的真確性。

LG G8 ThinQ 採用電視級的屏幕發聲技術，音色讓人期待。

坊間預計 LG G8 ThinQ 除了設有 Crystal Sound OLED 技術外，還將於機底設有喇叭，讓手機可提供立體聲音效。另外，LG G8 ThinQ 還備有 DTS:X 3D 7.1 環境聲、Boombox 音箱、32 bits Hi-Fi Quad DAC 音效晶片及 3.5mm 耳筒等等規格，延續品牌旗艦機一向強調音樂播放效果的傳統。

LG G8 ThinQ 外型早已曝光。

效能方便，LG G8 ThinQ 的處理器預計為旗艦級的 Qualcomm Snapdragon 855 處理器、屏尺吋達 6.1 吋，並且搭配後置雙鏡頭及前置 ToF 鏡頭配置，為用戶帶來更理想的隔空手勢操控方式，設計特別。

來源：MyDrivers

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