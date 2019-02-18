IKEA宜家 iPhone線邊度返大貨？超簡單一click即check分店存貨

IKEA宜家 的 iPhone Lightning 1.5 米長 MFi 連接線，香港 IKEA 終於補貨啦！大家若果怕今次返貨依然慢人一步再次撲空？唔怕！記者特別為大家準備了方法，可以預先檢查各門市存貨，大家就不用擔心要「摸門釘」了！

IKEA 這條 iPhone Lightning 線屬於 LILLHULT 產品系列，長 1.5 米而且獲得 Apple MFi 認證，定價都只是 $79.9，難怪上次記者為大家介紹過之後，即日已經斷市，很多搶不到的朋友更連日打爆記者電話，詢問有無方法。望穿秋水，IKEA 香港終於為這一系列包括 Lightning、USB-C 及 microUSB 尼龍線的「LILLHULT」系列補貨，而且更在官方網頁，追加每間分店存貨量查詢的方法。

IKEA 香港官網為產品加入分店存貨量查詢，大家只要使用文末提供的連結，就可以檢查即時的分店存貨量。（截圖）

大家只要利用下方的連結，進入 IKEA 香港官網，就可以在頁面中的拉出目錄，檢查各分店的存貨量。例如離記者最近的荃灣分店，在截稿時就仍然有 209 條的存貨；不過銅鑼灣店就已經再次被搶購一空。

IKEA iPhone Lightning 線，在記者就近的荃灣分店，截稿時尚有 209 條存貨。（截圖）

IKEA iPhone Lightning 線各分店截稿時存貨量：

九龍灣 105 沙田 719 荃灣 209 銅鑼灣 0 貨倉 0

另外， LILLHULT 的 Lightning 線在網店上同樣已經沒有存貨，而沙田店的存貨暫時是最充足的一間，各位朋友就自己考慮那一間分店比較方便自己。順帶一提，同屬 LILLHULT 系列，定價 $39.9 的 USB-C 1.5 米尼龍線，其實同樣非常搶手，記者自己想到荃灣分店入手但已經無貨，各位有興趣的朋友，可以用同一方法檢查各分店的存貨量。

IKEA LILLHULT 系列 iPhone Lightning MFi 連線檢查存量連結

IKEA LILLHULT 系列 USB-C 連線檢查存量連結

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