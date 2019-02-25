Sony Xperia 10 及 10 Plus　外型規格同時曝光

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Sony 除了即將推出旗艦機 Xperia 1 外，還會同時推出兩部沿用 21 : 9 屏幕的中階手機 Xperia 10 及 10 Plus，讓更多用戶可以體驗全新屏幕比例所帶來的好處。（文：黎生）

Sony 於 2019 大刀闊斧，讓旗下的 Xperia 手機的設計出現大幅改變。繼早前流出的 21 : 9 屏幕旗艦手機 Xperia 1 後（前稱 XZ4），近日坊間亦流出有關 Sony 兩部中階手機 Xperia 10 及 10 Plus 的資料（前稱 XA3 系列）。兩部中階手機的屏幕尺吋為 6 吋及 6.5 吋，屏幕像素則為 1,080 x 2,520，但依然保持 21 : 9 的比例，讓 Sony 於 2019 年的旗艦機及中階機均為用戶帶來新的顯示體驗。

Sony Xperia 10 及 10 Plus 均採用 21 : 9 屏幕及雙鏡設計。

除此之外，Sony Xperia 10 及 10 Plus 還採用了雙攝配置。Xperia 10 將搭配 1,300 / 800 萬像素雙攝系統，而 Xperia 10 Plus 則搭配 1,200 / 800 萬像素雙攝系統，提供變焦雙攝、虛化背景等拍攝功能。

Xperia 10 Plus 的基本規格流出。

Xperia 10 的基本規規格出。

至於效能上，Xperia 10 及 10 Plus 均採用 Qualcomm Snapdragon 636 八核心處理器，並分別搭配 3GB RAM 及 4GB RAM，硬件規格只屬一般。預計兩機於 MWC 2019 發布後，將會在短期內正式推出市場。

來源：SlashLeaks91Mobiles

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