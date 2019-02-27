MWC．勁量電池出18000mAh電量手機　厚過充電器加電話

勁量在 MWC 2019 發布了一部 18000mAh 電池的手機 Energizer P18K Pop，究竟是一部超勁量電池的手機，還是一部有電話功能的尿袋流動電池，市場一時間都消化不了這樣重磅的設計突破！ （文：01宅民黨駐西班牙特約記者）

勁量 Energizer P18K Pop 絕對令人印象難忘，不過絕非因為功能突出，而是它非常「突出」的 18mm 機身厚度，比歐羅1元硬幣還要厚！到底 18mm 是什麼概念？以大家熟悉的 iPhone XS 7.7mm 厚度作比較，P18K Pop 的厚度幾乎等於 3 部 iPhone XS 疊在一起！加上其超重的機身（注：官方並沒有相關重量資訊），帶住P18K Pop出街，應該不是愛，肯定不是責任；但一定是一種負擔！

勁量 P18K Pop設有6.2吋18:9全屏幕，提供1,080 x 2,280熒幕解像度，屬於高屏佔比的手機。（香港01 特約）

勁量的電池相信對於香港的朋友來說一點都不陌生，不過 18000mAh 電量到底有什麼實際用途？官方表示 P18K Pop 充滿電足夠一星期的使用，備用 50 日，可以播放 100 小時的音樂，又或者連續觀看48小時影片… 而手機就採用 MediaTek P70 處理器，內置 6GB RAM 及 128GB ROM，效能只屬一般水平。

勁量 Energizer P18K Pop 到底有幾厚？（按圖放大）

這不是改圖... 勁量 P18K Pop採用 USB Type-C 介面充電，還支援快速充電，可是官方沒有說明需時多久才完成充電。（香港01 特約）

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另外，P18K Pop 支援快速充電技術，亦提供逆向充電技術為其他裝置充電，讓我們可以放心將它歸類作為有電話功能的尿袋。想購買 P18K Pop 的話，可能要找法國的朋友幫幫忙，因為手機暫時只會在法國網絡商 Avenir Telecom 獨家發售。

話分兩頭，誰有需要一星期不用充電的手機？