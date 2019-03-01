FedEx SameDay Bot送貨機械人　Segway之父開發　識上斜路行樓梯

美國聯邦快遞發表 FedEx SameDay Bot 送貨機械人，由Segway發明者Dean Kamen設計，不單可送貨上門、將來更會做Pizza Hut外賣，人類又少份工。

這部 FedEx SameDay Bot是由Segway發明者Dean Kamen設計，擁有平米高速走行能力，4個主車輪加2個副助輪，無論上斜或爬樓梯也做到，加上機體細，既可走車道，也能上行人道（視當地法例而定），不怕有塞車問題，對於速遞公司而言，能夠解決人手需求最多的Last one mile，即貨品由集貨處送到客人手中的最後一段路。

FedEx SameDay Bot在美國既可行車道，又可走行人道，非常無間道。

FedEx SameDay Bot的四方形機身是一個大型貨箱，上後面各有大形屏幕，既可簽收、有需要時更可經此與客服聯絡。FedEx表示SameDay Bot即將在美國田納西州的孟菲斯市進行試運，而Walmart、Target等超市、Pizza Hut薄餅以及Walgreens藥店已經與他們簽定合作協議；宣傳片正是講FedEx SameDay Bot為一位忙於照顧病兒的母親，從Walgreens藥店送藥上門，大打溫情牌。