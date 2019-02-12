Huawei 新專利：智能眼鏡可與手錶合體、實現超強規格？！

AR 智能眼鏡雖然不是新概念，但功能設計卻一直沒有太大突破、除了年前的 Google Glass 之後也缺乏新作。但剛剛 Huawei 取得的專利，卻預示著 AR 眼鏡設計即將迎來重大突破。 在 Huawei 的奇思妙想下，AR 眼鏡將可與智能手錶合體使用，意味用戶只要更換智能手錶，即可提升 AR 眼鏡的功能，其至可能藉此讓眼鏡的功能邁向專業化。（文：黎生）

在 Huawei 全新的設計下，AR 眼鏡將不會搭配相機、屏幕，甚至是收音咪，眼鏡部分只會擔當顯示功能，而一切運算過程將會透過智能手錶處理，而為了滿足 AR 眼鏡的需要，Huawei 更將相機收藏在智能手錶的錶冠上。用家只要按照規格安裝，便可以為 AR 眼鏡帶來各項功能。

由於概念新穎，甚至只依靠鏡片折射影像至眼鏡鏡片，整個設計十分大膽、技術基礎未明，故預計短期內亦不會正式推出產品，但期待 Huawei 將來能流出工程樣機，一看整個實際操作及功能。

資料來源: LetsGoDigital