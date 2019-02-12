Huawei 新專利：智能眼鏡可與手錶合體、實現超強規格？！

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

AR 智能眼鏡雖然不是新概念，但功能設計卻一直沒有太大突破、除了年前的 Google Glass 之後也缺乏新作。但剛剛 Huawei 取得的專利，卻預示著 AR 眼鏡設計即將迎來重大突破。

在 Huawei 的奇思妙想下，AR 眼鏡將可與智能手錶合體使用，意味用戶只要更換智能手錶，即可提升 AR 眼鏡的功能，其至可能藉此讓眼鏡的功能邁向專業化。（文：黎生）

在 Huawei 全新的設計下，AR 眼鏡將不會搭配相機、屏幕，甚至是收音咪，眼鏡部分只會擔當顯示功能，而一切運算過程將會透過智能手錶處理，而為了滿足 AR 眼鏡的需要，Huawei 更將相機收藏在智能手錶的錶冠上。用家只要按照規格安裝，便可以為 AR 眼鏡帶來各項功能。

由於概念新穎，甚至只依靠鏡片折射影像至眼鏡鏡片，整個設計十分大膽、技術基礎未明，故預計短期內亦不會正式推出產品，但期待 Huawei 將來能流出工程樣機，一看整個實際操作及功能。

資料來源: LetsGoDigital

韓國電視動畫改編手遊《RunningMan Heroes》　開啟事前預約註冊
恐怖動作冒險《Chernobylite》正式公開 核危機再成熱話？
《遊戲王－怪獸之決鬥》×《怪物彈珠》手遊 首度聯乘即將開跑！
《Apex Legends》角色攻略：尋血犬技能介紹＆使用心得
Switch 極限凸記 萌萌編年史H Moero Chronicle H有中文、不變態
vivo V15 Pro 未正式發布已偷步到港！？
智能手機輻射釋放量排名：小米多部手機「名列前茅」！？
Samsung Galaxy S10 限量版規格曝光、售價勢破萬？
【C3AFA HK 2019】C3香港站十週年　幕後主理人回顧歷年最爆時刻
Huawei P30 / P30 Pro 最終造型流出、又係配件廠「助攻」
MHW魔物獵人攻略：巫師合作任務主線支線詳解 「狂獵」稱號取得法

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。