Tesla Model 3 推七日免費試車　門市將執笠只做網購？

Tesla Model 3快於香港推出，雖然仍未知車價，但仍有不少車迷期待。但估不到接下來Tesla美國總公司卻公布：「唔做門市！只做網購！」，同時公布買家可以有7日試車，不滿可原銀奉還。

早前美國Tesla總公司公布推出35000美金（約28萬港元）、最入門最便宜版本的Model 3（只有 220miles／ 355km 續航距離），不過這版本暫時未公布會引入香港，車迷暫時只好望門輕嘆。不過始終香港最快都要第三季先開始到車，所以大有可能年尾或來年都會有機會引入入門版本。

Model 3推出最入門版本，只需28萬就可購入（美國版本）。

不過Tesla同時公布將會專注網上銷售，將會關閉全球多家門市，減少前線銷售人手。不過買車不能於門市睇真車，又不能試車，那不是很沒保障嗎？官方就公布，接下來就會推出7日試駕服務，只需要購入新車，便可以7日內（里程1000miles／1650km之內）如有不滿可全額退還。那香港又會如何呢？暫時未有任何消息，如果都有得買車試駕，全額退還，相信都頗吸引新車主。

Tesla Model 3 實車細節（按下圖放大解說）