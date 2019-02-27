【財政預算案2019】電動車公共充電器增至1700個　燃油車可否泊？

政府早前宣布放寬電動私家車「一換一」計劃，財政預算案就撥款1.2億元，擴大政府停車場提供的電動車公共充電網絡，料於2022年會令公共充電器數目增至1,700個。不過，政府消息人士透露，暫未決定該些車位加設充電設施後，會否劃為只准電動車停泊，意味燃油私家車都可泊，加劇競爭。 汽車會與電動車協會都認同本港泊車位短缺，不建議一刀切規定只有電動車可使用有關泊位，但同意應電動車優先，包括透過預約或靠燃油車主自律。

政府會撥款1.2億元，擴大政府停車場提供的電動車公共充電網絡。（資料圖片 / 李孫彤攝）

消息：未決定新增充電位是否只准泊電動車

財政司司長陳茂波表示，政府會研究方法，鼓勵在現有樓宇停車場安裝電動車充電設施。同時，政府會撥款1.2億元，擴大政府停車場提供的電動車公共充電網絡。

消息人士預料2019/20年度可增150個，2020/21年度增600個，2021/22年度可處理餘下新增的充電設施，令公共充電器總數增至1,700個。消息人士又指，暫未決定該些車位加設充電設施後，會否劃為只准電動車停泊，留待運輸署考慮。

李耀培建議政府停車場的電動車車位可以預約方式，供電動車優先使用。（汽車會圖片） 全港私家車泊位長期短缺 汽車會會長李耀培指出，由於整體私家車泊位短缺，若在政府停車場增設電動車專用車位，可行性較低。他續指，若增加車位後會未有電動車使用，變相是浪費資源。因此，他建議政府配合「智慧城市」發展，供電動車車主優先透過手機應用程式預約充電泊位，若有剩餘空位，則其他私家車都可以使用。

關卓明指出，目前整體泊車位不足，若將泊位變為電動車專用，恐惹反彈。（資料圖片／張浩維攝） 電動車協會會長關卓明同樣表示整體私家車泊位都不足，若將泊位變為電動車專用，恐惹反彈。他試過有一次想勸阻燃油車車主不要使用「電動車優先」的車位，但遭對方回敬：「電動車又點？大晒呀？」因此只好靠燃油車車主自律。 關卓明建議政府可將遠離停車場入口的車位加裝電動車充電設施，他稱車主不介意「行遠少少」，此舉亦可減少泊位被電動車以外的汽車使用。對於李耀培建議的預約模式，關有保留。他解釋，車主可以先預約，但最後未有出現，變相浪費了泊位，甚至會衍生「排隊黨」。他認為先到先得的方法較好。

政府考慮尋找合適的路旁停車位，安裝電動車充電器。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

路邊充電器 未有試驗地點

除了停車場，政府亦會尋找合適的路旁停車位，安裝電動車充電器作試驗，以及研究合適地點，以試驗性質設立電動車快速充電站。政府消息人士指現時未有試驗地點，但要考慮行人路面是否有充裕空間、車流量等，有待進一步研究。

李耀培稱歐洲已有電動車的咪錶充車位，但香港的基本配套不足，包括需鑿地鋪電纜，認為若現時於咪錶位安裝電動車充電器是不切實際。不過，關卓明反駁曾向電力公司了解，由於路邊本身有街燈等電力裝置，即已有電纜，只需再安裝一條「充電柱」就可以。

電動車原意為改善空氣污染，環保團體「健康空氣行動」認為政府需推動公共交通的全面電動化，包括進一步注資引入外國最新的電動公共交通技術。