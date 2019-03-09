【多圖】=LOVE姐妹團≠ME新女逐個睇！指原莉乃：不禁止成員拍拖

日前，東京天王洲銀河劇場舉辦了由指原莉乃擔任製作的偶像團體「=LOVE」全新姐妹團「≠ME（not equal ME）」的消息。當天的公開發布會，包括指原莉乃在內共有11名成員出席，分別是尾木波菜、落合希来里、蟹澤萌子、河口夏音、櫻井もも、菅波美玲、鈴木瞳美、谷崎早耶、冨田菜菜風、永田詩央里以及本田珠由記，全團共12名成員有一名因為學業因素沒有出席。會上也同步公開了團體官方網站的網址，以及即將發售隨機生寫真的消息。

由前AKB48成員指原莉乃擔任製作的偶像團體「=LOVE」全新姐妹團「≠ME（not equal ME）」在東京舉行公開發布會，宣布正式出道（Notequal_ME Twitter）

會上，指原莉乃提到關於維持團體紀律的事情，她認為對於偶像最重要的就是營運，以及營造成員之間的距離感。不僅是營運對於偶像的管束之外，要維持成員與營運團隊彼此之間的對話是相當重要的。指原同時補充：「希望打造一個營運團隊能夠與成員進行流暢對話的團體。」

而被問到團體並沒有禁止成員拍拖，指原表示一般人總是會有自己喜歡的對象，但希望成員們自己能夠清楚的知道，有許多Fans花時間在支持她們。一旦發生醜聞，作為偶像將會相當難受，她會教導她們這些觀念，但最後還是「交給她們自己決定」。

「=LOVE」的全新姐妹團「≠ME」（not equal ME）靚女成員逐個睇▼

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