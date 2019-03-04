【TPE48】明星夢騙局？AKB台灣姊妹團想出道　竟被安排返鄉下耕田

歷經重重阻礙，女團「AKB48 Team TP」去年推出單曲，日前舉行見面會，隊長陳詩雅與成員冼迪琦、邱品涵的人氣分居前3名，身為團內第二年長的陳詩雅以諧星形象深得Fans喜愛，是否擔心後輩威脅？她說：「不會！經驗是好武器。」

TPE48是日本人氣女團AKB48在台灣的姊妹分隊，成員有隊長陳詩雅、邱品涵、香港成員冼迪琦等，等足年幾希望出道，點知竟然畀公司安排佢哋返鄉下耕田耕足3個月…（梯批壹村計劃影片截圖）

陳詩雅是AKB48台灣研究生之一，為接受培訓而休學，期間前途未明，前公司始終以「會有機會」鼓勵眾人。隨後TPE48成軍，展開「梯批壹村」企劃，安排部分成員搬進村落，每天就是種田、跑步、跳舞，影片在網路雖小有迴響，不過有份參與的隊員並非公平決選，而是以外地人為主。陳詩雅笑言：「公司可能想省錢，老闆在淡水向親戚租了一塊地。」

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該企劃美其名是拍攝網路節目，實則是讓公司節省支出，執行3個月後就黯然落幕。禍不單行，前公司去年因欠債數百萬倒閉，並未按合約支付隊員薪資，這才陸續有人感覺受騙。同樣也是休學培訓的邱品涵表示，一直以來就是無了期的等待，即便日本方面有意繼續經營，去年她只覺得又被騙了1次，猶幸TPE48在陳子鴻操刀後現在已上軌道。如今讓她們最痛苦的是每周得按時磅重、體脂肪，但事業有了起色，自然是甘之如飴。

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