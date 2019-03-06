iPhone XI 有傳新功能可有可無？Apple 2019到底有何必殺技？

雖然 iPhone 早已加入防水功能，但卻一直沒法在水底使用。但最近坊間便盛傳 Apple 將為 iPhone 2019 搭配備有全新專利技術的屏幕，使手機即使在水底亦可以正常使用？

Apple iPhone 向來備受大眾關注，特別是當 Samsung 及 Huawei 分別推出 Galaxy Fold 及 Mate X 後，更讓坊間關注 Apple 將會以什麼絕招回應。繼早前有指 iPhone 2019 （或稱 iPhone XI）將會採用 3 鏡配置，透過加入 ToF 相機強化 AR 應用外，近日亦有指 Apple 亦會為 iPhone 2019 的屏幕進行升級。

下一代iPhone到底還有什麼技術可以升級？

不過，今次 iPhone 2019 屏幕升級並不是加入摺屏技術，亦不是採用打孔屏等設計，而是進一步強人 iPhone 2019 於水底下的使用體驗。雖然 iPhone 早已備有防水功能，但可惜只要進水底，手機屏幕便會一如其他防水手機般沒法使用；但坊間指 Apple 將會為 iPhone 2019 搭配備有水底使用專利技術的新屏幕，讓用家即使在水底亦可使用。

雖然 Apple 確實有一定更新，但若今年的 iPhone 2019 只備有這些功能，相信很大機會被 Samsung 或 Huawei 的摺屏手機比下去。

來源：phonearena