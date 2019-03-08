Apple 急將 iPhone SE 清貨　傳3月25日發布平價iPhone SE2 救市

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【iPhone SE2傳3月推出】外界盛傳蘋果（Apple）春季發布會將於3月25日美國舉行，而且除了第2代Airpods外，更有指全新iPhone SE2都會同場公布！？難道因為被Samsung、華為等摺芒高階手機技術拋離，而改變策略轉攻低階手機市場？

Apple會推出iPhone SE2其實已傳了成年，而不少外國傳媒也指今年是最佳時機，日前台灣聯合新聞則報導3月尾的Apple春季發布會iPhone SE2就會和大家見面。其實不少經濟分析都指今年消費者偏向不願意購買貴價手機，而Apple已先後把iPhone XS、XR售價調低，再加上剛過去的MWC上如Samsung、華為等各個品牌均有Tof鏡頭、摺芒等新技術，反觀Apple近兩年在高階手機的開發上明顯遇到瓶頸，以CEO Tim Cook的商人腦袋轉戰低階市場可能成為新出路，因此曾一度停止開發的iPhone SE2極有可能於今年內登場。

不少傳聞都指蘋果（Apple）春季發布會將於3月25日美國舉行，到時會有iPhone SE2登場！

全面屏無線充電？

至於在機身的設計上， YouTube頻道「ConceptsiPhone」就很有心地製作了一條影片，把iPhone SE2傳聞中的形象立體化，採用4.2吋「M字額」全螢幕、沒有HOME鍵，前置鏡頭500萬像素、後置1200萬像素單鏡頭，處理器採用和iPhone 7同款的A10晶片，機背為X系列的全強化玻璃，可能使用無線充電，並預言新機除了黑白外還備有金色、紅色、銀色和藍色，定價約四千多港元。整個設計均十分討好，雖然官方未有任何證實，但目前Apple已把iPhone SE存貨速銷，看似是為了推出iPhone SE2做準備，難怪會引起外界推測。

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