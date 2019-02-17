MEZE RAI PENTA：來自羅馬尼亞的1圈4鐵入耳機耳機，2019年新作，以「天然」無添加為賣點，就如某快餐店的宣傳口號一樣，製作人Antonio堅持製作一款還原度高、無過度渲染，令人聽得舒適的耳機，喜歡「親親大自然」的你，要留意以下開箱評測。

1圈4鐵的 MEZE RAI PENTA，由來自羅馬尼亞的MEZE Audio製作，這品牌過去以超經典的木製耳筒99 classics系列而被受追捧，但其實只曾生產過兩款平民價（500至900港元）款式。主理人Antonio是個超級熱愛設計發明的音樂發燒友，這對多單元入耳式製作經年，記者也曾在17年香港影音展聽過demo，終於在2019年2月的今天，1圈4鐵的 MEZE RAI PENTA 終於推出了！

RAI PENTA本體塗上深藍色，MEZE logo以及耳導管則沿用鋁材原本的銀色。（鍾世傑 攝）

MEZE RAI PENTA 五單元入耳式耳機 售價約：HKD 7,800

MEZE Audio的作品，外型有一股東歐獨有的細緻典雅，卻不會過度奢華造作，MEZE RAI PENTA由耳殼、耳導管都是一體成型由原片鋁材以CNC切割而成，機身是帶有輕微磨沙面的深藍色，耳機表面的品牌logo及耳導管為光澤銀，似乎就是耳殼原材料的原色，並沒有使用複合物料，做法非常罕見。而反轉看耳機的內側，會見到兩個由車床鑽穿的吸氣口。

前後分件的MEZE RAI PENTA，是用原片鋁材以CNC切割而成。

MEZE將新單元稱為Penta-Hybrid 5單元，有1個10mm動圈負責低頻，2組「Dual BA」動鐵單元分別負責中高頻，由於每組其實內藏2個動鐵單元，所以可計4鐵。而記者拿到RAI PENTA後，第一個感覺是為何5單元可以做到那麼薄身？原來2個「Dual BA」動鐵是直連至耳導管，中間無夾雜任何分音零件，不單令機身更薄，也令到RAI PENTA的人聲和高音有種無法比擬的通透感。

這做法看似簡單，其實對單元的調音、擺位和生產功藝都要求好高，加上CNC切割機身為一體成形，位置一定要極度精準，錯位幾微米都會影響發聲，可見MEZE對自己的生產技術是很有信心。

RAI PENTA 產品規格 單元：Penta-Hybrid 5單元設計（10mm動圈單元x1、動鐵單元x4） 頻率響應：4Hz – 45kHz 阻抗：20 Ohm 靈敏度：100dB/1mW @1kHz

MEZE將新單元稱為Penta-Hybrid 5單元，有1個10mm動圈負責低頻，2組「Dual BA」動鐵單元分別負責中高頻，由於每組其實內藏2個動鐵單元，所以可計4鐵。

配件方面，MEZE RAI PENTA跟機有1條鍍銠白金插頭4芯鍍銀OFC銅耳機線，多組耳機棉，真皮耳機盒。初回限定50個買家，再加送1條使用同款線材的平衡插耳機線，可根據需要選擇要選擇2.5mm或4.4mm Pentaconn插頭（原價各值$1280）。

包裝盒實在不太漂亮。（鍾世傑 攝）

荔枝皮物料耳機盒，上面的浮雕logo為金屬製。（鍾世傑 攝）

原廠跟MMCX 3.5mm鍍銠白金插頭4芯鍍銀OFC銅耳機線。（鍾世傑 攝）

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銀線令MEZE RAI PENTA的高音更清晰

MEZE RAI PENTA 全套 主體及配件一覽圖。

MEZE RAI PENTA的風格是實實在在、盡可能還原原音，三路平均，串連起來也順滑非常。個人建議用MEZE RAI PENTA聽純音樂、靚人聲的試機碟，可以盡顯其通透清新的高音和人聲，頻率響應高達4Hz – 45kHz，真的可以去到好高；如果拿來聽節奏急、低音重的Rock或流行曲，反而會發現RAI PENTA雖然低音下潛深厚，但欠了一叮點爽快。

你問我MEZE RAI PENTA是否值7千，我會答值！但其實頗擔心一點，它實在太過「好pure 好true」，現在玩家不少都食開重口味，有多少人願意為這種追求天然的聲音花錢？希望，香港有更多識貨之人，識揀三菱外也會留意這款「極限之五角」(就是MEZE RAI PENTA的意義)！

試聽器材：Astell & Kern A&ultima SP1000M 音樂：Beethoven: Piano Concertos Nos. 4 and 5 WAV 44.1Khz 16bit

MEZE Audio的作品，外型有一股東歐獨有的細緻典雅，卻不會過度奢華造作。

MEZE經典耳筒99 classics系列亦會同步推出升級線，物料MEZE RAI PENTA的升級線相約，售價未定。

上文提過有個超經典的木製耳筒MEZE 99 classics系列，今次廠方選用RAI PENTA同款機插，推出99同的OFC銅及銀線。（售價未定）

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