Samsung 限定 One Hand Operation +　自定單手操作 APP 好用上架

Samsung 剛剛推出全新單手操作 APP 《One Hand Operation +》，讓用戶可以自行設定更多元化的手勢操作，使單手使用全面屏手機變得更為簡易。不過，目前《One Hand Operation +》只適用於 Samsung 自家手機，其他品牌的用戶可能就自行尋找同類軟件了。（文：黎生）

Samsung 繼推出 Galaxy S10 系列後，剛剛又推出了全新 APP《One Hand Operation +》。用家只要前往 Google Play 自行下載及安裝，便可透過 APP 為手機加入多元化的手勢操作設定。於《One Hand Operation +》內，用家可以自訂左手及右手的手勢操作，以配合用家不同的手持習慣。

除此之外，用家不但可以藉《One Hand Operation +》為手機加入短掃或長掃設定，而且更帶來了斜上或斜下的手勢，使整個操作更具彈性及多元化，單靠手勢便可以輕鬆處理「返回」、「返回主頁」、「切換前一個 APP」、「屏幕截圖」等等動作，相當實用。

不過《One Hand Operation +》目前只限 Samsung 手機使用，其他手機用戶便需要等待破解或者等待同類軟件推出了。



來源：Google Play