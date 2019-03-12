WhatsApp iOS 版新功能　不儲存對方電話號碼都可發訊息？

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WhatsApp iOS 版更新加入新功能，官方聲稱可以更方便發訊息給未加入通訊錄的朋友，到底新功能是否實在？以下就跟大家分享。

WhatsApp 在最新的 iOS 2.19.30 的更新中，加入一項新功能，方便大家發訊息給未加入通訊錄的新朋友，難道官方推出好像 Android 版的第三方 App 一樣，毋須新增聯絡人就可以發訊息的功能？其實 WhatsApp 只是簡化了加入新聯絡人的功能。

WhatsApp iOS 版本更新，加入一項簡化新增聯絡人的功能。（截圖）

在 iOS 新版本的 WhatsApp 中，大家只要在通話列表中，按右上角新增對話，選擇「新增聯絡人」，就可以輸入新朋友的電話號碼，而 WhatsApp 就會立即檢查手機通訊錄，若果新朋友的號碼先前已經記錄了，就會顯示提醒用戶。

WhatsApp iPhone 版聯絡人新功能用法（按圖放大）

從 WhatsApp 可以直接新增聯絡人，而且可以即時完成檢查有沒有重複，的確可以大幅減少大家新增朋友聯絡人所需的功夫，不過跟 Android 平台的第三方軟件 WhatsAdd 比較，後者可以毋須新增聯絡人直接發訊息，就遠遠沒有那麼方便。

Android 平台有第三方軟件 WhatsAdd，毋須新增聯絡人，一樣可以發訊息給對方。（截圖）

雖然 iOS 平台未有類似 WhatsAdd 的第三方軟件，不過大家其實可以利用 WhatsApp 官方提供的一個 API，利用手機瀏覽器，去輸入 WhatsApp 號碼連結。大家可以在 iPhone 的 Safari 瀏覽器，用以下格式輸入未加入聯絡人的號碼：

https://api.whatsapp.com/send?phone=國家區號+電話號碼

其中國家號碼方面，若果在香港的號碼當然是 852，而電話號碼假設為 12345679 的話，那麼輸入的連結就應該為：

https://api.whatsapp.com/send?phone=85212345678

WhatsApp iPhone 毋須新增聯絡人發訊息方法（按圖放大）

輸入 WhatsApp 號碼連結，瀏覽器會提出要求，開啟 WhatsApp 去發送訊息，大家就可以毋須新增對方號碼，都一樣可以 WhatsApp message 對方了。這個方法亦可以在電腦瀏覽器配合電腦版 WhatsApp 使用，當然 Android 上亦都可行，不過在 Android 使用第三方軟件 WhatsAdd 就更加簡單直接了。

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