【iPhone秘技】網頁太長截圖難？兩方法教你在iOS截圖兼分享

使用iPhone 的過程中，你遇到過需要對網頁長截圖的場景嗎？今天要分享的就是2種對Safari網頁進行長截圖的方法。 文：姚瑩／AppSo

方法一：Picsew

第一種方法需要借助第三方應用 Picsew，這是一款好用的長截圖工具，不僅可以用它進行多張圖的拼接，還可以直接讓它幫你長截圖網頁。

Picsew的操作方法十分簡單▼

比較貼心的是，點擊後仍可以選擇網頁，如果網站上有多個標簽，可以挑選後再做截圖。比如，在愛範兒的網頁上，就可以對「每日早報」、「AppSo」、「評測」、「新銳產品」等多個欄目進行選擇。

（Appso）

方法二：Safari「創建 PDF」

可以在 Safari 的分享按鈕處直接找到這個選項，點擊便進入長截圖模式。

進入頁面後，可以看到右上角有編輯按鈕，可以對整個頁面進行創作，添加需要標記的內容和文字等。然後就可以通過分享按鈕直接分享出去了～這個方法還是比較快捷的。

進入頁面後，可以看到右上角有編輯按鈕，可以對整個頁面進行創作，添加需要標記的內容和文字等。然後就可以通過分享按鈕直接分享出去了～（Appso）

工欲善其事，必先利其器。找到好的方法，便可以幫你事半功倍。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：iPhone 網頁長截圖，用它一鍵搞定】