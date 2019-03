《123獎知識》即時攞獎金問答手遊專訪 如何實用iPhone製作直播

最近網上興起「直播問答遊戲」搶獎金,剛好就連本港開發商6waves亦都推出玩法相近的「123獎知識」遊戲app,全港玩家同時上線一齊玩遊戲瓜分積分(換現金)。雖然後製過程看似複雜,但原來只需要iPhone以及1台Mac機作後勤,就可以每日直播演出!今次宅民就深入6waves總部,一睹「123獎知識」的直播製作過程,更會大派「復活之心」限定碼,讓大家參予遊戲時就算答錯都可以復活一次。

近期網上掀起「直播問答遊戲」,所有網民都可以同步上線一齊答問題,過埋最後一關問題便可以瓜分一定數額的獎金,有點像相當年「平民版」的《百萬富翁Who Wants to Be a Millionaire》。原來已有十多年製作手遊經驗的本地公司6waves,最近推出玩法相近的遊戲App「123獎知識」,同樣以問答遊戲瓜分積分(可兌換獎金)的玩法,究竟有什麼「法寶」可突圍而出?宅民記者專訪其CEO「Arthur」以及CTO「Chris」,原來他們只用一台iPhone及Mac機,簡單裝置便可以後製直播,當然要立刻一窺其直播製作過程。

「123獎知識」才剛剛上架,Arthur希望人人都可以邊玩遊戲一邊學習生活知識。(林勇攝)

邊玩邊學冷知識

雖然「123獎知識」的玩法跟近期網上大熱的網上問答遊戲十分相似,Arthur指其實他們早在10個月前已經開始製作此遊戲,「大家如果記得,早年我們曾推出『123猜猜猜』的遊戲(以emoji估字),而去年就打算製作一款可以有更多人一起玩的問答遊戲,又想大家可以學習一些生活冷知識,因此『123獎知識』就因此而生。」雖然玩法近似,但Chris指他們的玩法及目標群眾完全不同,「我們將遊戲決定於星期一至五中午1:30開始遊戲,10條問題大約玩10分鐘左右,玩法已經跟『那款網上問答遊戲』不同,每條問題只得10秒鐘思考,緊湊得多!」而且正是午餐時間,就是希望打工仔可多參予。現時的玩法,星期一至四都是特定分數讓完成10條問題的網民瓜分積分(1分當1蚊),而星期五則會以「即時死亡」玩法,不會斷問問題至最後一位參賽者,該名參加者便可以獨得一份「矜貴禮物」,如機票、潮物gadgets等。

Arthur與Chris不時在公司研究不同的冷知識題目,現已儲了近千條問題。(林勇攝)

123獎知識遊戲玩法(按下圖解說)

+ 3 + 2

iPhone+iMac 夠輕便

Chris指今次與以往製作或代理手遊不同,盡量以較小型團隊製作,由製作App至後期直播製作,都是由大約5-6人一起做,就算身為CEO的Arthur都「落水」一齊做。「我們工作時沒有分彼此,大家一齊去做一齊去諗。」亦都因為希望盡量以較簡單的資源去做,因此直播時都要考慮簡潔的設定。Chris指當初試行時,利用單反、capture card等等配置十分複雜,但效果亦不算很好。「之後我們改用iPhone直接駁線入電腦,簡單打幾支燈已經十分漂亮,又不需要左駁右駁等,設定上都簡單得多。」現時他們只需要一部iPhone作拍攝、打兩支燈、以及一部iMac便可以製作直播(iPad只用作主持人睇對白),每次都不需要花很多時間便可以開工。而且Arthur更指,裝備更少,更可以將會「外勤」至其他地方進行直播,更有彈性。

開發內部掀密(按下圖放大解說)

+ 3 + 2

搶錢貼士

兩位最後都分享一些遊戲貼士,Chris指「復活之心」非常重要,因為在答錯時(於第1-9題)都可以復活一次繼續玩,因此玩家要多上他們的FB專頁取得「復活之心」的限定碼(我們文底亦有一條專用的「復活之心」限定碼,歡迎使用);另外,Arthur就說大家就算輸了,最好都堅持看到最好,因為逢星期五的「最後最強」的問題中,當中有題目會由星期一至四曾出過的問題中再度「翻叮」,不要錯過。