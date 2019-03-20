vivo 升降鏡頭回歸！V15 Pro 上手試拍、唔止 4800 萬像咁簡單？

2019 年手機鏡頭的感光元件又再向更高像素規格挑戰，繼早前在香港推出的紅米 Note Seven 之後，vivo 的 4800 萬像素相機代表 － V15 Pro 也即將在 3 月 22 日上市！ vivo V15 Pro 的售價為＄3,498，單看價位對比起二千元價位以下的紅米 Note Seven 自然有點輸蝕，但 vivo V15 Pro 的機身設計跟功能，明顯較紅米較為靠攏旗艦級數，尤其拍攝方面更有其突出之處，上手過後依然會覺得它的價錢相當合理。

vivo 升降鏡頭回歸之作 繼續真．全面屏

在 2018 年，vivo 推出了以屏下指模以及升降鏡頭為賣點的 NEX，透過此兩賣點於其上實現了屏佔比超過 9 成的真全面屏幕設計。

而 vivo V15 Pro 雖然定位上只算是中階機種，但一樣有屏下指模以及升降鏡頭，加上機身顏色搶眼，如果不告訴你內置的是 Qualcomm Snapdragon 675，單看外觀與上手操作，其實與一部賣近 $4~5000 的旗艦級機種無異。

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新版升降鏡頭、勁過旗艦！？

vivo V15 Pro 採用了與 2018 年 vivo 旗艦 NEX 一樣的升降式前置鏡頭，雖然設計一樣，但在像素以及機械性能上都有所提升。



首先此前置鏡頭像素由 NEX 的 800 萬像素一躍提升到 3200 萬像素，在畫面的細緻度上提升了不少，雖然自拍太高清好似有點不太實際，但其實像素提升了又意味著後製（如裁圖）的彈性會更大。

另一方面，最令人意外的進步，是 vivo V15 Pro 前鏡頭的升降速度對比 NEX 有著明顯提升，除了可以讓前後鏡頭的切換體驗更流暢，vivo 方面亦順勢加入了 NEX 所未能支援的面孔辨識解鎖功能，讓用戶可以在屏下指模之外多一個選擇，或將兩者混合使用。

4800 萬像素鏡頭的真正用途：輸出 1200 萬像素相片

上文提到，vivo V15 Pro 是目前香港市場上第二部採用 4800 萬像素感光元件的手機，不過這個鏡頭主要並非用來輸出 4800 萬像素相片，而是以每個 0.8um 大小的像素「四合一」成為 1200 萬個 1.6um 大的像素，同一時間進光量更多，自然可以減少雜訊、有效提升鏡頭在低光環境的表現。



從試相中可見，不論日、夜場景，vivo V15 Pro 都可以發揮到不錯水平，即使在低光環境下，仍然可以保留極多的細節以及捕捉適當的色彩。

vivo V15 Pro 日光環境試相

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vivo V15 Pro 低光環境試相



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vivo V15 Pro 的設定內可以打開 4800 萬像素的相片拍攝，然而用了之後除了某些細位可以更清楚，對相片的增益不大，在沒有實際需要的情況下，還是建議輸出 1200 萬像素就可以了。

另外，vivo V15 Pro 又加入了類似 Huawei Mate 20 系列的「夜景」模式，可以手動切換，啟動後會以 HDR 疊相形式使相片中的細節更為突出，HDR 痕跡未算明顯，如果想要拍得更佳的夜景可以考慮使用。



vivo V15 Pro 夜景模式試相（可與低光相片作對比）

除了 4800 萬（即 1200 萬）像素的主鏡頭之外，vivo V15 Pro 又有一支 800 萬像素的廣角鏡，不過與 Samsung、Huawei 不同，它並非整合到主鏡頭的縮放當中，以「0.x 倍」的形式存在，而是有另外的按鍵作為獨立的模式打開；亦因為如此，此廣角鏡並不能用到上面提及的夜景模式。

vivo V15 Pro 廣角鏡試相