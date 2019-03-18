紅米 Note7 Pro 登場！外型不變機能升級版

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事先張揚的紅米 Note7 Pro正式在北京發表，單看型號已知 Note7 Pro 是 Note7 的升級版，不論是機身設計、體積、重量及可選擇的機身顏色，兩者均是完全相同，唯一分別是 Note7 Pro 擁有更強的規格。國內定價人民幣1599元（折合約港幣$1,870），3月22日現貨發售。（文：加里）

紅米Note7 Pro 基本規格與 Note7 一樣，同樣擁有4,800萬像素 + 500萬像素雙主鏡頭、1,300萬像素前置鏡頭、6.3吋FHD+水滴屏及4,000mAh容量電池等。分別在於紅米Note7 Pro 效能更強，用上 Qualcomm Snapdragon 675 2GHz 八核處理器、內置 6GB 記億體及 128GB 儲存，還有是支援 4K 影片攝錄及支援 Quick Charge 4 快速充電。

留意雖然同是 4800 萬像素鏡頭，但其實 Note7 Pro 上所用的感光元件乃是 Sony 所製的 IMX586，而非 Note 7 上的 Sasmung 製，理論上拍攝質素更高

最重要是，紅米Note7 Pro機身用上納米防水鍍層技術，官方指能將機身水滴流走，算是有基本的防水功能，不過實際效果如何，還要待有實機試用才知曉。

Note7 Pro 機身用上納米防水鍍層技術

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