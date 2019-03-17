iPad 要學生自己買、強制只裝學校 Apps？家長網上叫苦！

日前有網民在 Facebook 上載一張學校通告，指其升中子女被要求購入一部 iPad 作電子教學之用，除了需要連保養、Apple Pencil 購入，更需要強制安裝監控程序，使真金白銀買回來的 iPad 不能作任何教學以外的用途。究竟 BYOD、電子教學是否真的一筆避無可避的使費？

消息一出，網民大為哄動，有人質疑學校為何需要指定機器型號、指定經銷商，另外有書簿津貼、綜援戶家庭可以費用全免，亦觸動不少人的神經。究竟此通告是甚麼一回事？筆者翻查資料，發現這情況並不限於一間學校，而是目前香港中小學的大趨勢，似乎家長們是避無可避？ 香港政府於數年前開始推行電子教育，2016／17 學年起更開始實行「一人一機 BYOD（Bring-Your-Own-Device）」方針， 在同一討論串中，亦有大量家長表示自己的子女由中學、甚至小學開始需要購買 iPad，並由學校安裝監控程式作教學之用。

網民當中不乏反對聲音，但也有人認為學校此舉是有教學目的，沒有不妥：

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指定經銷「食水深」？

在通告內文中，提到如果學生需要經校方購買 iPad，需要將指定金額交付「信港電腦有限公司」，由於沒有經報價程序，又指定了經銷商，令不人懷疑中間有利益輸送。

然而，經我們查證，信港電腦有限公司乃是 Apple 目前的教育經銷商之一，而且有為大專院校提供 Notebook Ownership Program 的折扣筆電，算是信譽良好的經銷商之一。

信港電腦在 Apple 的經銷商名單之上

在售價方面，學校方面提供的價格為 $4,214，當中除了一部 128GB Wi-Fi 版本的 iPad 以外，又包括了保護套、觸控筆（並未有提及是否Apple Pencil）以及三年保養（並未提及是否 Apple Care，另外 Apple Care 最多只提供 2 年額外保養）。



就當信港提供的是 Apple Pencil 以及最貴價的 2 年 Apple Care+，以上提及的套裝在 Apple 官網以教育折扣購買的價錢為 ＄3188（iPad）+ $488（Apple Care） + $708（Apple Pencil），即總數＄4,384，換言之經信港購入 iPad，的確是有可能比自己從 Apple 購買便宜。

當然，這個假設的前提是 － 通告中提到的「觸控筆」是 Apple Pencil。

書簿津貼必申請

另一方面，如果認為售價太貴，除了申請綜援以外，似乎每間中小學生在推行 BYOD 時都會為學生買機提供津助，即使只有半額，依然可以省卻＄2000 以上的金錢，換言之，作為學生家長，今時今日還是為自己荷包著想一下，申請書簿津貼隨時省完一筆又一筆。

書簿津貼目前的門檻並不高，家庭收入＄75,000 以下都可以獲批半額資助了

安裝監控、限制自己裝 Apps 合理嗎？

站在教學的立場，在課堂時不讓學生打開教學以外的 Apps、以及讓老師即時投放功課等用途，乃是十分合理的事情。據我們了解，目前在推行 BYOD 的同時，學校會為學生的裝置安裝流動裝置管理 MDM（Mobile Device Management）程式，以用於管理學生裝置的用途及監控學生的使用時間等等。

然而 MDM 程序在市場選擇並不算少，連 Apple 本身就有推出 Classroom 供學校選用，究竟發出通告的學校是採用那一種，目前暫不清楚。但可以肯定的是，在有選擇的情況之下，學生購入的 iPad 是有可能可以安裝自己的 Apps，只不過在課堂時間中不可以打開而已。