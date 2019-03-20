Google 發表自家遊戲平台 Stadia：唔使 Load 直接上網玩大作！

【Google 遊戲平台 Stadia 發表】Google 於遊戲開發者大會 GDC2019 之上進行 KeyNote，今次重點並非 Android／手機／電腦，而是遊戲！一如坊間傳聞，Google 公開研究良久的串流遊戲平台 Project Stream 之成品 － Stadia。

Google Stadia 正如大家所期待，將現代愈發繁重的遊戲圖像運算交由 Google 強大的伺服器網絡進行，再透過現在已經十分快速的網絡連線得到極低延遲的畫面及進行交互操作。

由於所有運算皆在 Google 的網絡伺服器進行，故在遊戲時，玩家可以不需要考慮打上設備的運算能力，只需要有足夠快的網絡連線即可，而且支援手機、平板、電腦以至電視（當然要加入 Chromecast 之類的網路連線設備）即時遊戲。

據 Google 方面所言，Stadia 最高可以支援至 8K 120fps 以上 的超高清畫面輸出

Google 為了更佳的遊戲體驗，他們又宣布將會推出 Stadia 專用的控制器。

上面除了有一般主機控制器的按鍵與功能，又有 YouTube 用的分享鍵以及 Google Assistant 功能鍵

除了單單只是「播片」與「操作」之外，Google 還將之與 Google Assistant 與 YouTube 整合，可以即時分享遊戲畫面到網上不在話下，透過 Google 的雲網絡，玩家更可以實時與正在直播的 YouTuber 進行對戰。

與 YouTuber 對戰要「排隊」，系統會告訴你現在排第幾

Stadia 又加入了名為「State Share」的功能，玩家／開發者可以分享一個遊戲中的段落，供其他玩家進行挑戰

由於用來運算的機種已在 Google 的雲互相連結，網上遊戲的架構可以變得空前龐大，例如目前火熱的亂鬥遊戲，實時參與人數可以由百人增至千人，並且不用再擔心有作弊問題。

Stadia 目前暫定在 2019 年內正式上線，平台收費、遊戲陣容等等亦仍然未明，第一輪的支援地區亦只有美國、加拿大、英國以及歐洲等地，至於 Google 一向不大重視的香港何時可以玩到？目前仍然是未知之數，各位機迷或者改為期待一下 Sony 下年的 PS5 更為實際呢。