Apple TV+ 荷里活猛人加盟　史匹堡美國隊長水行俠打 Netflix

Apple TV+ 這個由 Apple 自行製作電視、影片內容的頻道，在「It's show time」發布會中正式公布，瞄準 Netflix 的目標客戶群。Apple TV+ 將會提供什麼自家作品？新的 Apple TV App 又有何新賣點，以下就為大家介紹一下。

Apple TV+ 這個 Apple 自家製作節目的新頻道，邀請了一大批荷里活頂級鉅星及最大牌的製作人參與，當中包括了 Steven Spielberg、J.J. Abrams、M. Night Shyamalan、 Sofia Coppola 及 Ron Howard 等荷里活金牌製片及編劇、導演，另外一線紅星更包括水行俠 Jason Momoa、美國隊長 Chris Evans、影后律政可人兒 Reese Witherspoon、《姊妹》的最佳女配角 Octavia Spencer 及Bratt Pitt 前女友《老友記》的 Jennifer Aniston 等，牌面上絕對令人印象深刻。

Apple TV+ 邀請到一班荷里活頂級鉅星及製作人參與，相信會跟 Netflix 有一番惡鬥。（林勇攝）

至於暫時已知的作品當中，包括由 Reese Witherspoon、 Jennifer Aniston 及諧星 Steve Carell 主演的《The Morning Show》，似乎是一齣以早晨清談節目為背景，關於兩性關係的作品。而由水行俠 Jason Momoa 及自殺特攻隊 Alfre Woodard 主演的《See》，是一個以大瘟疲之後，刧後餘生的人類大部分都已經失明的末世故事。由巴基斯坦裔美國演員 Kumail Nanjiani 主演的《Little America》 ，則會是一個探討不同族裔移民適應美國生活的故事。另外 JJ Abrams 及唱作人 Sara Bareilles 則會製作一個關於音樂人的故事。

Apple TV+ 劇集巡禮（按圖放大）

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另外，80 年代的奇幻電視片集《Amazing Stories 幻海魔蹤》相信將會由史匹堡親自負責重拍，其中一集講述一個二戰機師穿越來到現代的劇情，似乎頗為引人入勝。另外，兒童節目《芝麻街》的大鳥布特亦會跟新角色 Cody 一起到 TV+ 主持兒童節目，相信新頻道將會照顧不同年齡層觀眾的口味。

用戶可以在 Apple TV app 中自由選購自己喜歡的頻道，相信會對美國的有線電視服務構成很大威脅。（Apple）

除了 Apple TV+ 之外，Apple 亦會在 5 月推出全新的 Apple TV app，讓用戶可以自選訂購不同的內容頻道，好像 HBO、ShowTime、Starz、Canal+、Charter Spectrum、DIRECTV NOW 及 PlayStation Vue 等。這個對香港人看似沒有什麼特別的功能，其實是針對美國當地不同城市的有線電視服務供應商而推出。在美國訂閱有線電視服務，用戶在選購頻道時，很大機會需要購買頻道組合，例如想看中文劇集頻道，就需要購買亞洲電視組合，被迫「食骨」。Apple TV 這個新功能，加上開放對 Samsung、Amazon Fire TV、LG、Roku、Sony、VIZIO 及自家的 macOS 支援，相信會對美國傳統有線電視供應商造成很大的打擊。

Apple TV+ 訂閱服務的價格及推出時間，將於今年秋季稍後公佈。