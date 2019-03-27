Apple iOS 12.2 更新5件事　內藏 Powerbeats Pro 真無線耳機秘密

近日的 Apple 發布會完結後，隨即為早前公布的新服務和產品推出 iOS 12.2 更新。不過，看 iOS 12.2 有什麼內容之前，外國就有媒體發現，iOS 12.2 的內碼有一張 Beats 新耳機的圖片，雖然發布會沒有 iPhone SE2 或其他新機只得信用卡、tv+等服務，但沒想到一個 iOS 更新反而有硬件驚喜。

Powerbeats Pro 曝光

網站 9to5Mac 在 Apple iOS 12.2 的內碼發現了 Powerbeats Pro 的圖片。從相中可見， Powerbeats Pro 的外型和上一代的 Powerbeats 3相似，不過改用真無線掛耳式設計，更加方便之餘也適合運動時使用。

功能似足 AirPods？

圖片能看到保護盒有一光點，估計是和 AirPods 或其他真無線耳機一樣，可以透過保護盒充電。據消息指，Powerbeats Pro 有機會支援「Hey Siri」的語音操控，以及置入 Apple 的 H1 晶片來增加電量。

iOS12.2 五大主要更新內容

1）為 iPhone X 後的型號及 iPad Pro 加入四種新的 Animoji ：貓頭鷹、野豬、長頸鹿、鯊魚

２）Apple Pay 直接看交易記錄，以及查看付款方式﹑地址，日期等詳細資料。

３）在「設定」中查看關於裝置的保養期剩餘時間。

4）Safari 使用「密碼自動填寫」功課後，網站就會自動登入。而且載入未加密網站會有警告，更預設使用「智能追蹤防護」來防止跨網站追蹤。

5）螢幕使用時間可以為一週中的每一日設定不同的「停用時間」，這就能更有效管理手機螢幕使用。