【動漫】日本動漫突圍而出　平成時代破2萬億日元產業

日本動漫承載着一代代人的童年，不僅如此即使長大成人我們也依然受到這些動漫的影響。那麼，對於日本動漫的起源、發展你又了解多少呢？隨着互聯網、物聯網的發展動漫行業也逐漸走向了巔峰。

2019年4月，持續了30年的「平成」時代即將結束，近來動漫業界也時常看到以平成時代結束為主題的企劃特集。

昭和時代創作了《機動戰士高達》等作品，那麼平成動漫刻畫在歷史上的是甚麼呢？（日本通）

但是，對動漫史來說「平成30年」比我們想像中的更加漫長，近乎是日本動畫100年歷史中的近1/3。如果考慮到帶領日本動漫真正崛起的《鐵臂阿童木》，則是動漫業開啟56年裡的一半以上。

這段時間動漫業界的動向是驚人的。從《美少女戰士sailor moon》（1992年）、《新世紀福音戰士》（1995年）、《精靈寶可夢》（1997年）開始，到《涼宮春日的憂郁》（2006年）、《Fate》（2006年）、《輕音少女》（2009年）、《你的名字。》（2016年）為止，日本動漫史上的作品有一半以上都是製作於平成時代的。總之，平成動漫史在不斷地發生着巨大的變化。

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平成初期的大熱作品很少

平成時代的這30年，不僅在文化背景上，動漫的商業市場也發生了很大的變化。翻開歷史，你是否知道這一行業的起始時期實際上是被稱作「動漫的寒冬時代」嗎？

首先，我們要回顧一下昭和天皇駕崩、平成時代開始的1989年日本動動漫行業。同年開始在電視上播放的動漫主要標題是《龍珠Z》、《亂馬1/2》、《惡魔君》等。從整體上看，更適合於兒童觀看。明確瞄准青少年和比起年齡更大的受眾的只有《機動警察》。

平成時代開始的1989年日本動動漫行業。同年開始在電視上播放的動漫主要標題是《龍珠Z》、《亂馬1/2》、《惡魔君》等。（日本通）

在劇場電影中，吉蔔力工作室的《魔女宅急便》和《哆啦A夢：大雄與日本誕生》都是大受歡迎的電影，分配收入均在20億日元以上。如果換算成現在的票房收入的話，可謂是接近40億日元的大熱門電影。另一方面，《維納斯戰記》、《機動警察the Movie》、《超神傳說童子》、《五星物語》等在今天被譽為傑作的作品，在當時並沒有大獲歡迎。

實際上，平成初期的動漫作品並不怎麼活躍，特別是以青少年為受眾中心的動漫迷文化處於低迷狀態。1986年是《我的動畫片》（秋田書店），1987年是《J動漫》（近代映畫社），大家都應該知道面向動漫愛好者的雜志在昭和結束的時候也接連休刊了。

《高達》的誕生為上世紀7、80年代的動漫業界注入力量

平成初期的同好活動「comic market」中人氣作品，面向男性的作品是《美少女戰士》、面向女性的則是《聖鬥士星矢》，這都是原本是兒童向的作品。當時以核心觀眾為目標的作品並不多，因此，粉絲們開始都是在標題中尋找作品的樂趣。

但20世紀70年代到80年代這一時段，也有《機動戰士高達》、《超時空要塞Macross》、《福星小子》等傑作不斷湧現的「反動」力量。（日本通）

在平成年代，動漫行業的產出增加到原來的2.5倍

平成的初期動漫商業產出量也是很小的。我們來看一下媒體開發綜合研究所調查的市場規模，順便說一下，我們現在經常引用數字數據的《動畫產業報告》是從2009年開始登場的，作為普通社團法人發行商的日本動畫協會，設立則是在2002年。

根據媒體開發綜合研究所，1990年（平成2年）的日本國內動漫市場，劇場版電影、TV、視頻軟件合計1069萬億日元，同樣的調查結果在2017年為2694萬億日元。這28年間，動漫市場的產出值增長到了約2.5倍。放眼當下，日本國家的實際GDP增長率也只有1.3倍。

動漫市場規模28年來的變化（媒體開發綜合研究所調查）（日本通）

根據媒體開發總研的調查，沒有1989年（平成元年）的數字數據，1985年（昭和60年）則是261億日元。實際上，從昭和轉移到平成年代前後時期的市場成長是驚人的。

支撐平成年代初期市場成長的，是當時發售了錄像機、激光軟盤等影像的軟件，這也是被稱為OVA的作品組。1989年《機動戰士高達0080：口袋戰爭》、《御先祖大人萬萬歲》、《超人洛克 Lord Leon》等作品也相繼出現了。

單價售賣較高的OVA，促進了動漫愛好者消費市場的成長。盡管如此，面向數千到數萬人創作的作品，在網絡和SNS都不發達的時代擴展的範圍是有限的。動漫處於「寒冬的時代」的原因不是因為作品的內容，而是作品和用戶不能很好地連接在一起，這才導致了動漫傳播停滯。

「製作委員會」的功與過

改變這個狀況的就是「製作委員會」。製作委員會是由企業分擔動漫動畫製作資金和商業作用的系統。

現在已經是眾所周知的製作委員會，很難確定其確立是從何時開始的。製作委員會在1984年（昭和59年）的《風之谷》和1988年（昭和63年）的《AKIRA》中已經被采用。

在TV動漫系列中，首部作品是1993年播出的《無責任艦長泰勒》。據說，1995年創作的《新世紀福音戰士》的成功為製作委員會奠定了基礎，也一舉推翻了當時的「寒冬時代」。

《新世纪福音战士》（1995年）（日本通）

但是，當時的製作體系與現在的製作委員會截然不同。在平成最初的10年裡一點點地變化，才形成了如今製作委員會的系統。

確實能說的是，在80年代的萌芽期，製作委員會成為了平成時代動漫數量增加的原動力。根據日本動畫協會的數據，1989年（平成元年）的TV動漫製作的數目為77部、2017年（平成29年）則增加到了340個，製作委員會不依靠播放公司籌備製作動漫資金的方式得到了廣泛應用。同時以有限粉絲為目標的OVA，將動漫的種類擴展到了極限。

而且在平成中期的21世紀開始，深夜動漫作為提高OVA作品認知度的宣傳，OVA的商業模型被繼承了。通過電視放送，作品的粉絲在這時就不僅僅是小孩，也擴大到了上一輩，這也使得影像軟件的銷售額增加。

00年代中期，包括劇場版電影在內的新製作動漫大部分都由製作委員會製作，平成動漫也可以稱之為製作委員會的時代。

對於現在的製作委員會而言，業內人士紛紛提出強烈批評，如「做出決斷變慢了」、「即使作品大受歡迎，製作公司方面的利潤分配也很少」等。但是由於起到了增加動漫製作數量的作用，所以製作委員會才得以幸存了下來。

在世界範圍內逐漸知名的日本動漫

而且，平成的動漫商業擴大到了海外的市場。日本動漫從上世紀60年代開始出口到海外，人氣就已經很高。但是60年代到80年代，日本動漫在海外市場並沒有多大的盈利。節目銷售的價格低廉，經常會節目播放結束後再做結算，而且不會涉及到周邊的聯動售賣。觀眾們更是幾乎沒有意識到這是日本的作品。

情況發生變化還是在平成時期。1995年時，《龍珠》和《美少女戰士》登陸美國，之後又有《精靈寶可夢》的系列作品，使得動漫開始得到孩子們的支持。日本動漫也作為角色商品周邊、游戲、漫畫而被廣泛售賣。另外《AKIRA》《攻殼機動隊》等高端作品也刺入了海外的生產，影像軟件也開始暢銷。2000年過後，日本動漫再海外市場的地位也確立了起來。

《寵物小精靈》（1997年）（日本通）

但動漫業的發展在這之後卻不那麼順利。2006年左右日本動漫的熱潮一下子爆發了，隨着作品的過度供應和日本當地電視台的減少，再加上網絡盜版的泛濫，使業務銷量一舉減少，最終在海外經營日本動漫的企業也紛紛破產。

「海外的日本動漫事業就這樣結束了嗎？」在這樣的疑問中，於平成時代即將終結的10年代發生了大逆轉。隨着網絡視頻放送的普及，對於日本動漫節目的需求急速擴大，因海外動漫愛好者大幅度增加。

現在，周邊商品、游戲、音樂、粉絲活動等市場正在擴散。根據日本動畫協會的調查，2017年海外日本動漫的用戶市場達到了9948億日元。整體市場的2萬1527千億日元中約一半來自海外，而且現在已經成為了使得日本動漫市場銷售額擴增的支柱。

多樣化的動漫商業模式

那麼，在平成之後的下一個時代，日本動漫也能得到進一步的發展嗎？

事實上，現在的動漫市場又發生了很大的變化，而且無法預測未來的走向。一個原因是深夜動漫的商業模式在動搖。如今，占據動漫製作作品一半以上的深夜動漫的DVD等銷量，從2014年起一直在持續下降。

可以想到的理由有很多，綜合而言就是影像傳送的普及和粉絲消費嗜好的變化。與傳統DVD售賣相比，取而代之的是動漫發布、手機游戲的普及、聲優唱音樂作品、還有各種互動、舞台等周邊商務活動。

最近，也有不使用製作委員會的作品，由一個公司單獨承擔所有的製作資金，作品的使用權也由這一個企業壟斷。日益增加的影像傳送平台公司甚至不通過製作委員會，就可以直接與製作公司進行交易。

並且，動漫行業再次迎來熱門作品也是從2006年的《涼宮春日的憂郁》等開始的，與其說是電視收視率的增長，不如說是通過網絡與粉絲交流的模式取得了成功。將面向粉絲的作品作為深夜動漫播出，這一決斷的效果今後也將受到質疑。

《涼宮春日的憂鬱》（2006）（日本通）

最近的動漫人氣，普遍成為了向一般民眾進行滲透的作品，如電影《你的名字》和《名偵探柯南》系列劇場版的大受歡迎等。但是如果製作委員會是在多樣化和市場的縫隙發展，那麼它的作品與市面上的其他作品相比，將不再具有競爭力。

電影《你的名字》和《名偵探柯南》系列劇場版的大受歡迎等。（日本通）

今後製作委員會也不會消失，可是平成的下一個時代，動漫製作的資金籌措和商業構造應該會變得更加多元化，這對製作委員會來說也是一大挑戰。

另一方面，海外市場的重要性也更加明顯。在日本國內人口減少的情況下，處於飽和狀態的日本動漫產業的成長也受到了限製。

平成動漫市場的擴大，也是「製作委員會」和「日本海外發展」的歷史。但是，就像誰也無法想像到平成元年到現在動漫發展的狀況一樣，也沒有人能准確地占蔔動漫行業在平成的下一個時代會發生什麼。

但是，就像誰也無法想像到平成元年到現在動漫發展的狀況一樣，也沒有人能准確地占蔔動漫行業在平成的下一個時代會發生什麼。當然也正是通過這樣持續無法想像的變化，動漫會作為一種商業模式繼續生存下去的。