Apple Watch 4 跌倒感應功能有幾準？Apple工程師深入剖析

Apple Watch series 4早前被本地消委會實測多款運動手錶中取得最高分的一款，當中對手有平有貴，如小米、Garmin及FitBit等都有。其實運動以外，Apple Watch 4加入不少非常實用功能，就好像「Fall Detection（跌倒感應）」功能，AW4可以感應用家不自然的跌倒，然後即時作出求救。記者今次就向Apple工程師求教，深入了解此跌倒感應功能。

其實大部份過千元的運動手錶質素都算不錯，但Apple Watch series 4內置多種sensor，由跑步、健身、游水至瑜伽動作都可以精密感應計算。不過AW4新加入的「Fall Detection（跌倒感應）」卻就令不少用家感到好奇，究竟這功能實用性高不高？當中原理以及如何準確感應而不會誤觸警報？記者有機會與美國Apple總部開發Apple Watch 4的工程師對話，當然不會放過了解這些問題。

官方指Apple Watch 4可以感應用家多種不自然的跌倒。（Apple）

跌倒感應有何用處

今代Apple Watch series 4與舊版最大的分別除了性能加強、屏幕更加以及加入ECG心電圖功能（有待開放）外，便是加入了「跌倒感應 Fall Detection」功能，當Apple Watch感應到用家不自然的跌倒（向前傾、向後傾或瞬間向下跌倒），先會向用家手腕作出震動提示，然後更會響起警號。如果用家約1分鐘都沒有反應，便會自動向緊急機關發出求救（如999撥號），以及自動向緊急機關發出位置訊號及用家醫療資料。不過究竟這個「跌倒感應 Fall Detection」功能有幾準確？

感應到用家跌倒沒有反應1分鐘後，便會自動向緊急機關求救。（Apple）

分辨真假跌倒

首先不少人都想了解究竟Apple這個功能做了多少次實驗取樣研究，工程師指單單為了測試「跌倒感應功能」，向了近二千多位Apple Watch用家（內部員工加上其家人），取樣近25萬個小時的使用數據所研究而成。而且更向多位「特技人」取樣，令到就算是一些如遊戲場「過山車」般高速大上大落的動態，它都可以因應手錶內的陀螺儀及加速感應來判斷得到真跌或假跌倒。

不過，上代Apple Watch series 3都已經可以感應游泳手勢（及身體動態）而判定泳式，但卻不能使用「跌倒感應功能」呢？工程師指因為上代Apple Watch只可以感應最高約16G（G Force加速力），而「跌倒感應功能」則需要偵測32G（Apple Watch 4可感應）才可準確感應得到，因此跌倒感應 Fall Detection功能只可以在第四代的Apple Watch上實現得到。

65歲以下的用家，需要自行在iPhone內為手錶設定，才可以啟動跌倒偵測功能。（林勇攝）

實際使用時設定

不過就算是Apple Watch series 4，如果用家是65歲以下，需要自行開啟才可以實現此功能（65歲以上用家自動啟動）。另外，如果用家使用並非對應cellular的Apple Watch 4，就必需要與iP確定hone連線，或與家中WiFi網絡連結，才可以通知（撥號）緊急機構。