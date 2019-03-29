微信疑監控聊天記錄　用戶被針對性發廣告　專家指海外華人應小心

手機通訊Apps盛行，Whatsapp、LINE、Facebook messenger在香港較多人使用，而在中國號稱有10億用戶以上的微信（WeChat）幾乎是惟一之選，不過用家受監控的問題就一直被受爭議，近日中國媒體再爆出有用家投訴微信發放的廣告異常精準，懷疑自己對話內容被監控，雖然官方極速否認，但也有外國科技專家分析指微信的危險性可能比華為更甚。

微信又爆監控疑雲！？智能電話大數據年代，開發商收集用戶資料和使用習慣已是必然，但私隱性極高的對話內容則沒人想被監控。日前中國《北京青年報》指有位姓劉用家，表示於微信家族群內談及想於櫻花季節去大阪旅行還分享了一些機票資訊，沒想到於8分鐘後手機就接收到「去大阪的機票廣告」，內容幾乎和他跟家人談話的字眼一樣，令他深感自己被監控。

全球數碼產品經常被指監控用家，而中國的更甚，近日微信又再被懷疑侵犯用戶私隱。（網絡圖片）

上述事件當然只是冰山一角，不少微信用家也曾表示覺得受到監控，而對於這些指控，微信官方則在日前作出回應指絕對不會監測用戶的聊天記錄。據《澎湃新聞》報導，微信方面稱從不會針對用戶的談話內容來發放廣告，對於劉用家的情況只是「剛好」3至5月是旅遊旺季，日本又是熱門旅遊點，所以相關的廣告投放量較大，才「巧合」地給對方接收了這個廣告，可能是一場誤會。此話一出大部分中國網民都紛紛表示不相信，在微博上留言認為微信就是靠監控來發放針對性的廣告賺錢。

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華府智囊《自由之家》東亞高級研究員Sarah Cook就在3月26日《The Diplomat》雜誌網站發文，指出微信母公司騰訊與政府機構關係密切，會審查及監控騰訊旗下程式如微信和QQ用作搜證某些罪行，範圍涵蓋國內外用戶。Sarah Cook表示相比Facebook和Twitter的管理不善，微信更應受監管並對侵犯用戶人權負責，勸海外華人減少使用。此外，於3月初荷蘭IT高手Victor Gevers也曾指出，發現有大量中國網民的私人聊天紀錄，被儲存至公安部門，當中顯示出與微信、QQ等6個社交應用平台有關，相比華為的網絡視像監控系統「Mega Eyes」存在保安漏洞，私人對話如此容易被截獲，情況更令人憂慮。到底所謂監控實情如何，相信只有微信官方才知道了。