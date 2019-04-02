小米 9 香港推出　S855 + 屏下指紋 + DxO 107 分唔使 4 千

小米 9 正式在香港推出，原本以為廠商有意走高價格路線，結果新機又是一台高性價比怪獸。手機配備最新 Snapdragon 855 處理器，拍攝更得到 DxOMobile 107 分的前列分數，售價竟然不到四千！說好了的不再以性價比掛帥，似乎只都口號而已。

雖然小米 CEO 雷軍曾經揚言，小米今後將不會再主打性價比，不過小米 9 似乎並不屬於「新措施」之下的產品。小米 9 配備現時最頂級的 Snapdragon 855 處理器，香港版提供 6GB RAM + 128GB ROM，而且配上第五代屏幕指紋解鎖技術，定價 $3,699 確實屬於震撼價級別。

小米 9 換入水滴型全面屏，支援第五代光學屏幕指紋解鎖技術。（區慶威攝）

小米 9 全曲面玻璃機背採用 Holographic 全息技術，在不同角度會顯現不同的光澤。（區慶威攝）

手機的拍攝效果更在 DxOMobile 中獲得 107 分，簡單點說即是僅次於剛推出的榜首 Huawei P30 Pro 的 112 分，及並列第二的Huawei Mate 20 Pro、Huawei P20 Pro、Samsung Galaxy S10 Plus 等的 109 分，排在該櫂威評分機構的第五位；小米 9 更是上述眾多手機中最便宜的一台，可見廠方絕對沒有將貨就價。

小米 9 拍攝速試（按圖放大）

小米的產品由早期主要向 iPhone 致敬，而現時則更似向 Huawei 致敬；在小米 9 身上，不難發現一點點 P20 及 Mate 20 系列的影子。其中背後的 AI 三攝鏡頭，配上了跟 Huawei AIS 近似的手持夜景模式，是令拍攝質素大幅提升的其中一個原因。另外，手機使用 4,800 萬像素的 Sony IMX586 半吋感光元件，可以透過四合一像素技術結合為 1.6 μm大像素拍攝，在低光情況拍攝出更清晰影像。小米 9 機背另外設有 1600 萬像素廣角及 1200 萬像素長焦距鏡頭，而且跟剛推出的 Huawei P30 系列一樣支援月亮模式拍攝，實在非常抵玩。

小米 9 使用 6.39 吋 19.5:9 的水滴型 AMOLED 全面屏，而且更用上跟 Vivo NEX 雙屏幕版本同級的第五代光學屏幕指紋解鎖技術，解鎖準確度及效率比上一代小米 8 提升了不只一倍。小米 9 更附帶 27W 的 Qualcomm QC4+ 充電器，支援 30 分鐘 70% 及 60 分鐘 100% 的快速充電。而小米自家的 20W 無線充電器，亦可以在 90 分鐘充滿 100%。手機設有鋼琴黑、全息幻彩紫及全息幻彩藍 3 種配色，將會在 4 月 4 日中午正式開賣。

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