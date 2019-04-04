Lenovo 垂直摺屏手機專利曝光　比三星華為更有創意？

摺屏手機當道，多間廠商均有摺屏手機的原型機或專利圖曝光。最近有關 Lenovo 摺屏手機的設計專利圖亦流出，可以預計摺屏手機的競爭會相當激烈。Lenovo 摺屏手機將採用垂直摺疊設計，而且配合獨有的鏈鉸，用戶可以自行選擇摺疊位置，使手機的使用方式比其他已流出或發布的摺屏手機更具彈性。（文：黎生）

Lenovo 摺屏手機除了採用嶄新的摺疊設計外，機背亦設有一塊小屏幕，讓用戶在摺合後依然有一個足夠大的屏幕應付一般需要。另配合不同的摺疊程度，小屏幕更可以有不同的顯示功能，使手機的操作變得頗為方便，讓人相當期待。

但由於 Lenovo 摺屏手機容許用家選擇將屏幕全面摺疊或只是摺疊一半，故其鏈鉸設計相對其他品牌的摺屏手機明顯更為複雜，正式推出的難度預計亦會比較高，或未能在短期內正式推出市場。

來源：LetsGoDigital

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