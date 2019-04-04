小米 MIUI 落實整頓廣告問題　新版本功能用戶投票選出

小米 MIUI 備受詬病的廣告問題預計將會解決，小米雷軍近日終於公開承諾會在新版 MIUI 上，處理相關問題，並讓用戶投票，為新版 MIUI 加入多項新功能。（文：黎生）

小米手機以價廉物美見稱，全因 MIUI 內會有廣告出現。但經中國小米用戶多年的反饋，小米雷軍近日終於願意從善如流，宣布正式整頓 MIUI 內的廣告問題。雖然小米沒有表明會取消廣告顯示，但卻願意承諾不再有影響用戶體驗或低俗的的廣告，總算是正面回應用戶的實際要求。

除此之外，小米 MIUI 更會透過與小米用家進行互動，讓 MIUI 按用戶喜好順序加入以下功能，當中包括微信 / QQ 加入通話錄音、本地回收站、全局部放大機、通知盒子、極致省電及課程表等等，而當中部分功能預計將可在在港版小米手機上登場，總算值得香港用戶期待。



由於距離 MIUI 11 發布尚有數個月的時間，因此預計屆時 MIUI 11 將會更能配合用戶的喜好，有望進一步提升小米手機的使用體驗。



來源：MyDrivers

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