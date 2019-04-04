黑鯊手機 2 電競手機　四千蚊起食雞神機抵港

黑鯊手機 2 代正式抵港，4千元搶攻電競市場！小米投資，用上最強電競手機規格，其中更以屏幕壓感按鍵 Magic Press 挑機 ROG 的超音波觸控鍵 AirTriggers，定價更差不多是同級對手的一半，誓奪食雞神器的寶座。

黑鯊手機 2 代雖然屬小米有份投資的產品，不過香港方面卻由另一代理引入，卻無損手機的極高性價比。手機使用現時最高階的 Snapdragon 855 處理器，配備 6.39 吋 2340 x 1080 的 19.5:9 AMOLED 全面屏，香港版提供 8GB + 128GB 及 12GB +256GB 兩個版本，定價分別為 $4,398 及 $5,298。對比市面上其他電競手機動輒 6 千以上，甚至直上 9 千的定價，黑鯊 2 無疑抵玩得多。

黑鯊手機 2 配備 6.39 吋 2340 x 1080 的 19.5:9 AMOLED 全面屏，為了確保遊戲操作體驗而未有使用 M 字額或屏中鏡設計，非常貼心。（區慶威攝）

價錢比較起來便宜一截，產品又有沒有將貨就價來？黑鯊 2 為了應付 Snapdragon 855 處理器在 2.84GHz 極速運作所產生的熱力，特別加入使用液冷 3.0 技術的塔式全域液冷系統，令處理器核心溫度降低 14 度，在電競比賽中保持手機的性能表現。另外在操作上，黑鯊 2 使用類似 iPhone 的 3D Touch 操作的 Magic Press，以更大力度設定作另一種輸入，更可以限定屏幕某個區域來使用，就好像在屏幕上多加一枚按鍵，可以在 PUBG 一類遊戲中以同一屏幕範圍同時做到瞄準再發射的操作，相比 ROG Phone 的機側超音波觸控鍵 AirTriggers，兩者同樣可以提高在遊戲中射擊的準確度。

黑鯊 2 設定 Magic Press 屏幕壓感按鍵（按圖放大）

在支援的遊戲中，可以從屏幕右上角向內拉出 Game Studio。（區慶威攝）

黑鯊 2 代機側設有一枚實體 Shark 鍵，可以開啟手機的遊戲模式，除了會將 CPU 等效能轉為最高輸出外，更可以暫停包括來電及其他訊息的通知，確保激戰中不會受到打擾。手機的 AMOLED 屏幕更加是首台支援 240Hz 更新率的電競手機，觸控回應速度為行頭最快的 43.5ms。屏幕更支援 True View Display 技術，還原最真實色彩，而且更可以令 SDR 內容顯示出 HDR 色域效果。

黑鯊 2 拍攝測試（按圖放大）

雖然拍攝並非黑鯊 2 的主打功能，手機其實配備了 4800 萬 0.8µm 像素感光元件 f/1.75 主鏡頭 + 1200 萬 1.0µm 像素 f/2.2 副鏡頭，支援 PDAF 對焦及 AI 拍攝，可惜未設有 OIS 光學防震；另外前置 2000 萬 1.0µm 4 合 1 大像素 f/2.2 鏡頭。

黑鯊 2 代同時推出一系列的遊戲配件，當中包括一對左右的專用 Gamepad（左邊 $258、右邊 $268）、支援安裝 Gamepad 的保護套（$138）、提供外國風冷的 Cooling Case（售價待定）等。手機更可以透過專用 USB-C 轉 HDMI 線連接電視，再將左右 Gamepad 組合為一個完整搖控器，將黑鯊 2 當 console 一般使用。

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