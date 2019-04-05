Huawei P30 Pro 全焦段詳測：0.6 倍 Zoom 到 50 倍細緻位冇走樣

Huawei 即將在 4 月中發售的新作 P30 系列中最高階的 P30 Pro，一如多月來傳聞配備多支鏡頭，當中除了上年度 Mate 20 已經有的超廣角鏡以外，更加入了一支 5 倍光學變焦鏡頭。 上次就與大家試過換上新感光元件後 P30 Pro 的低光拍攝效果，今次繼續送上多組在法國巴黎實地拍攝的試相，讓各位更清楚新機從 5 倍到 50 倍變焦的相片質素效果如何！

「睇多啲」還是「睇遠啲」？P30 Pro 從 0.6 倍到 50 倍的變焦

P30 Pro 是市場首部採用潛望鏡式設計主鏡、以達到 5 倍光學變焦效果的智能手機，同樣設計的鏡頭，年前曾在 ASUS ZenFone Zoom 上出現過，然而當時最多只能做到 3 倍光學變焦； 而且事隔多年，Huawei 方面近年幾代手機都講明除了鏡頭硬件之外，也加入了大量的軟件輔助，以提升成象質素，例如除了 5 倍光學鏡頭入面的 OIS 光學防手震以外，P30 Pro 還可以利用 AIS（人工智能防震，其實算是進階版的 EIS）提升拍攝時的穩定性，大大幫助到進行 50 倍等高倍數遠攝時的影像清晰度。

同樣設計的鏡頭，年前曾在 ASUS ZenFone Zoom 上出現過，然而當時最多只能做到 3 倍光學變焦

在日光場景下，P30 Pro 從 0.6 倍的超廣角至 50 倍的影像，效果都相當不錯，以下先為大家帶來幾組從 0.6 倍到 50 倍變焦的日光試相：

在 P30 Pro 拍攝 10 倍以上的變焦相片時，即為以軟件插值實現的 Digital Zoom 數碼變焦，雖然 Huawei 已經用計算手段處理得十分「順滑」、不見舊式數碼變焦的「起格」情況，然而除了會出現一定的「油畫化」之外，在拍攝時對焦需時，在焦段較遠時即使有防手震，仍然需要一定的「定力」才能拍出質素上佳的照片，故用以拍攝靜物尚可，但如果對象是會快速移動的物件如飛鳥等等，難度就相對較高了。

在個人而言，P30 Pro 的 50 倍數碼變焦是提供了構圖的彈性，但要講質素、稱得上「可用」的，還是 5 倍～10 倍的相片效果更佳：

更多P30 Pro 5 倍光學變焦試相

+ 5 + 4 + 3

更多 P30 Pro 10 倍複合變焦試相

+ 4 + 3 + 2

而進到室內以及夜景時，P30 Pro 的變焦相片在效果上依然可以保留到一定水準，然而值得一提的是，凡光線越暗之處，P30 Pro 在 10 倍以至 50 倍變焦時需要的對焦時間就會變得更長，從室外的 1 秒左右增長到 3～4 秒。

另外，就如上一篇文章提到過，由於高 ISO 拍攝只限於主鏡頭，故如果想在夜景中獲得更多細節，可以考慮使用 P30 Pro 的夜景模式：