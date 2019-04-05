PS經典名作【捉猴啦/捉馬騮】網站大更新　暗示20周年有新作？

遊戲動漫
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【捉猴啦/捉馬騮】要數PlayStation自家的經典遊戲，相信在很多人心目中「捉猴啦」（捉馬騮/Ape Escape/サルゲッチュ）必佔一席。此系列已經闊別多年沒有新作，沒想到隨著20周年到來，其網站及設計突然大更新：

《捉猴啦》官方網站大更新，遊戲象徵的猴子piposaru（ピポサル）也有很多新圖片，亦簡單解說了系列的故事背景，一個白猴獲得智識並想帶領部下侵略人類的故事。而作品中的主角就要捉回所有猴子，使用各種捕捉工具，同型象百變又古惑的馬騮們鬥智鬥力。

網站重新介紹捉馬騮作品

百變的馬騮仔PIPOSARU有新圖，會否有新作？

《捉猴啦》最初於1999年在PS1平台推出，因為高遊戲性與高趣味性大受歡迎，多年來推出很多衍生作品，包括Party Game、競技、賽車遊戲。不過單以「正傳」來說，《捉猴啦》只在2005年在PS2推出至第3集就沒有下文，而最後一作是PS MOVE的體感冒險類遊戲，也是9年前2010年的作品。已經推出多年的PSV以及PS4平台上都沒有出現過新的《捉猴啦》作品，如今網站大更新，相信令不少童年有玩過的玩家燃點了期望。

回味《捉馬騮》各代圖片集（多圖）：

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