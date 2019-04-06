Netflix 取消 iOS AirPlay！阻截 iPhone 駁電視睇為對抗 Apple？

Apple 在 3 月尾的「It's ShowTime」發布會中公布了多項新服務，其中提供網絡影片串流服務、又會有自家內容製作的 Apple TV+ 被認為是與 Netflix 正面宣戰。 由於 Apple 在硬件上的生態相當成熟，Apple TV+ 一出，絕對有可能危害到 Netflix 目前市場「一哥」的地位，Netflix 方面可能亦明白到這一點，稍早之前就率先「出招」 － 讓 iOS 版本的 Netflix App 不可再用到 AirPlay 無線投射功能。

iOS AirPlay 功能其實相當方便，用戶可以一鍵將影片內容直接投放到支援 AirPlay 的電視或電腦上以大屏幕觀看，是不少人在追劇時都會用到的功能。然而當 Netflix 取消此功能，不論是 iPhone、iPad 抑或是 iPod Touch，在往後都只能用小屏幕觀看影片，而且同時也喪失了多工的優勢。

Netflix 為何要取消 iOS AirPlay 功能？背後原因只有官方才知道了… 至於為甚麼 Netflix 會突然不支援 AirPlay？Netflix 只是默默地在官方網站上加上了一句「因技術限制，Airplay 不再支援搭配 Netflix 使用。」，只不過到底是甚麼「技術」出了什麼「限制」，官方沒有更詳細解釋。 要在大電視屏幕上觀看 Netflix，現在其實還有很多方法，例如透過 Google Chromecast 裝置進行投射，或是 Apple TV、PS4 等裝置內的原生 App 作播放。

Netflix 自 2013 年起就已經開始支援 iOS AirPlay 投射功能，是市場上首批加入支援的影片 App，這次功能取消得有點突然，外界推測不排除是 Netflix 方面出的「小器」招數，旨在迫用戶放棄 iPhone、企圖與 Apple TV+ 對抗。