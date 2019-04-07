紅米新旗艦真機網上流出！全屏設計搭配升降式自拍鏡

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

自紅米獨立以來，一直不斷製造話題，以圖吸引用家的目光。早前官方指即將發布紅米首部採用 Qualcomm Snapdragon 855 處理器的旗艦手機，更讓不少用家期待。近日，坊間便流出了一張被指為紅米旗艦機的諜照，可以清楚看到手機採用了 vivo 式的 Pop-Up 自拍鏡設計，以便用家進行自拍。（文：黎生）

剛剛流出的諜照不但讓用家看到手機採用 VIVO 式的 Pop-Up 自拍鏡設計，而且亦間接引證了早前曾同小米雷軍同場，被猜測為紅米旗艦機的神秘手機。除了兩者機身均是紅色外，兩機亦採用真全屏手機，預告紅米旗機的屏佔比將會是紅米手機最高的。

早前紅米盧偉冰曾分享雷軍的相片，當中眼利的網民發現枱上有一部從未發布但採用真全屏設計的手機，相信就是即將登場的紅米旗艦機了。

至於紅米旗艦機的實際型號，很可能就叫紅米 Pro 2，大家還是拭目以待，看看紅米旗艦機的性價比如何。

來源：slashleaks

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票
按此瀏覽武博專頁

Huawei P30 系列售價搶先看　平過歐洲早訂真係有著數？
Netflix 取消 iOS AirPlay！阻截 iPhone 駁電視睇為對抗 Apple？
SUPER NINTENDO WORLD Mario樂園登陸新加坡　跟足USJ玩真人孖車
傳 Samsung Galaxy A90 配備旋轉 + 滑出式鏡頭設計？
超古怪新手機設計專利－ 「屏中有屏」係咩玩法？
假 iPhone 騙取美國 Apple 近百萬美金　中國留學生手法匪夷所思
Huawei P30 Pro 全焦段詳測：0.6 倍 Zoom 到 50 倍細緻位冇走樣
WhatsApp Business iOS 版推出　香港iPhone用家一機兩號秘技教學
ASUS ZenFone 6 實機現身後　效能數值發布前曝光
HomePod Apple HK 官網突然減價近15%　是入手好時機？
Sony RX-0 II 運動相機追加自拍翻芒　新舊版比拼翠如試玩．有片
Pokemon神探Pikachu廣東話版神級配音　比死侍更過癮的香港男星
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。