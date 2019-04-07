紅米新旗艦真機網上流出！全屏設計搭配升降式自拍鏡

自紅米獨立以來，一直不斷製造話題，以圖吸引用家的目光。早前官方指即將發布紅米首部採用 Qualcomm Snapdragon 855 處理器的旗艦手機，更讓不少用家期待。近日，坊間便流出了一張被指為紅米旗艦機的諜照，可以清楚看到手機採用了 vivo 式的 Pop-Up 自拍鏡設計，以便用家進行自拍。（文：黎生）

剛剛流出的諜照不但讓用家看到手機採用 VIVO 式的 Pop-Up 自拍鏡設計，而且亦間接引證了早前曾同小米雷軍同場，被猜測為紅米旗艦機的神秘手機。除了兩者機身均是紅色外，兩機亦採用真全屏手機，預告紅米旗機的屏佔比將會是紅米手機最高的。

早前紅米盧偉冰曾分享雷軍的相片，當中眼利的網民發現枱上有一部從未發布但採用真全屏設計的手機，相信就是即將登場的紅米旗艦機了。

至於紅米旗艦機的實際型號，很可能就叫紅米 Pro 2，大家還是拭目以待，看看紅米旗艦機的性價比如何。

來源：slashleaks

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