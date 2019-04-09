Nokia 首款開孔屏手機 X71 於中國開售、唔使＄3000 玩三鏡

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Nokia 雖然重返手機市場，但手機外型設計依然比較落伍。近日，Nokia 終於宣布推出旗下首部採用屏中鏡設計的新作 X71，讓 Nokia 手機外型總算追上其他手機廠的型號。（文：黎生）

Nokia X71 屏占比達到 93%，是 Nokia 目前最理想的比例，但 Nokia X71 的主要賣依然是其 Zeiss 三主鏡的配置。

即使手機定位為中階機，但 HMD Global 還是為 Nokia X71 帶來 Zeiss 認證的鏡頭，確保以 4,800 萬像素鏡頭、800 萬像素超廣角鏡頭或 500 萬景深鏡頭所擷取的影像均有銳利的表現。據聞主鏡頭在低光環境下亦有理想的表現，總算讓人有所期待。

至於效能規格方面，手機將採用 Qualcomm Snapdragon 660 處理器、配合 6GB RAM、64GB / 128GB ROM，效能不俗。雖然目前未有港行登場，但預計水貨將於短期內到港。Nokia X71 兩個版分售價分別為 RMB 2,199 及 RMB 2,699，即約 HKD 2,569 及 HKD 3,153。

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