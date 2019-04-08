【日網民投票】最佳唱歌力女聲優　新舊世代排名大比拚

日本聲優之專業相信不用多講，而除了配音出色，有些聲優連歌唱亦都非常了得，強到「聲優」與「歌手」兩個行業都能精通。近日日本網站就舉行女聲優歌唱力投票，一齊看看他們選出的排名結果：

女聲優歌唱力排行

今次投票由日本goo ranking網站舉行，有別於數年前花澤香菜竟拿到第四的投票，是次結果應該說稍為比較合理，起碼頭5名都是有實力派的唱功。第一位差不多是「定番」的水樹奈奈拿到超過1000票數，而元老級的林原惠美第2、坂本真綾第3，早見沙織及平野綾分別4、5。不過投票總離不開人氣及個人喜好，一些實力派唱功的聲優如高橋智秋、高垣彩陽等也排名不高，比較可惜。以下結果也私心提供一些歌曲影片參考：

1位 水樹奈奈 1010票

連續多年上紅白的水樹奈奈無論實力與人氣度也是極高，雖然她近季仍有配音工作如多羅羅的ミオ姊，不過明顯地最近幾年較專注當個歌手了。

2位 林原惠美 312票

綾波麗、女亂馬、灰原哀等的聲優相信不需多講，魔劍美神、萬能文化貓娘等作品OP/ED 歌更是經典中的經典，林原惠美近年都只是接些老角色（柯南還未完！）的配音工作，不過她偶有出新歌，可以看到日本網民仍是非常喜歡她。

3位 坂本真綾 204票

多材多藝的坂本真綾聲優工作現時仍是非常活躍，除了動畫外打機都經常聽到她的聲音（FF13的雷光姊、FGO貞德、God Eater愛莉莎 etc），而且坂本真綾96年已是在聖天空戰記中以歌手聲優一同出道，唱歌自然也是非常了得。99年的百變小櫻第3期OP是由坂本真綾唱，沒想到9年後的透明卡篇也找回她擔任，相信真綾姊她也非常開心。（可是今次排行沒有丹下櫻...）

4位 早見沙織 110票

5位 平野綾 98票

6位 澤城美雪 81票

7位 田村由加莉 73票

8位 戶田惠子 65票

9位 中島愛 62票

10位 水瀨祈 58票

11位 南條愛乃 56票

12位 村川梨衣 55票

13位 日笠陽子 51票

14位 高垣彩陽 50票

15位 花澤香菜 50票

16位 戶松遙 48票

17位 堀江由衣 43票

18位 茅原實里 42票

19位 高橋智秋 35票

19位 悠木碧 35票

21位 椎名碧流 34票

22位 三森鈴子 29票

23位 內田真禮 28票

來源及其他1～55位排名

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