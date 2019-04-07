機戰T戰鬥影集：機動戰士Gundam篇

【超級機械人大戰T（SRWT）攻略】相信不少機戰Fans都已經將遊戲入手，但仍有不少玩家想睇又不想玩，因此我們為大家準備了不同作品的戰鬥動畫場面，好讓大家「睇了當玩」。這一篇章先為大家準備「機動戰士Gundam」的作品，包括馬沙之反擊、Z及ZZ高達、海盜高達等。

收錄以下動畫：（按下圖放大）

+ 9 + 8 + 7

Hi-ν高達／全方位攻擊

Hi-ν高達／超絕米加火箭巨砲

Z高達／巨型光束

Z高達／突擊

全裝甲型ZZ高達／高出力米加加農砲

骷髏高達X1全覆式披風／斬刀組合攻擊

骷髏高達X1全覆式披風／骷髏之心特殊攻擊

夜鶯／浮游圓錐砲

α亞索龍／浮游圓錐砲

乍多德卡／浮遊圓錐砲

卡碧尼／浮游圓錐砲

京密煞／浮游圓錐砲

渣古III改／精神力

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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