怕在「設定」中迷路？Android 即將可透過 Play Store 更新系統！

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一直以來，Android 的系統更新功能均在設定內進行，但最近有人發現 Google Play Store 內隱藏了更新功能的程式碼，意味用家將有機會直接透過 Google Play Store 更新手機。（文：黎生）

Android 手機雖然備有 Google Play 作為一站式 App 管理中心，但對於手機系統的管理卻一直分開處理。用戶若需要更新系統，便需要在「設定」內進行。但最近有網上人士於 Google Play Store 的 14.5.52 版本內，發現了與系統更新相關的程式碼，讓用戶不期然想到將來可直接透過 Play Store 更新系統，使操作更加方便。

於 Google Play Store 版本 14.5.52 內找到的代碼，分別有「Preparing」、「All good! Update complete」、「Sorry, something went wrong」、「Almost there」及「Successfully updated」等等與 Android 系統更新有關的字句，意味 Google Play Store 將會進一步強化軟件管理的功能：

多條與系統更新相關的字句被發現隱藏於 Google Play Store 版本 14.5.52 的編程之內。

對於一般連「設定」介面都少有觸及的用戶而言，這樣的改變當然稱得上是德政，不過，到底這項功能會否適用於各大品牌的 Android 機款，還是只限 Google Pixel 及 Android One 手機系列，則一切尚是未知之數，更進一步的消息，大概會在下個月的 Google I/O 上公布吧？

資料來源：Android Authority

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