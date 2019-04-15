【音射】音樂節奏動作×2D橫向卷軸射擊手遊　挑戰彈幕級掃射快感

日本獨立遊戲開發者Masaya Mukae／Ezdaemon宣布，預定於2019年4月13日起在iOS／Android等手機平台推出一款音樂節奏動作×2D橫向卷軸類型射擊新作《音射》（オトシュー - 音楽リズムアクション×シューティング，中文名暫稱）登場。

本作為一款讓玩家們可以透過單指簡單操作，輕鬆享受2D橫向卷軸類型射擊與節奏動作玩法樂趣的新作遊戲。在遊戲中，每個關卡都有 Normal／Hard／Extreme等三個不同難易度（最高難度情況下會變得彷彿像是彈幕遊戲那樣的恐怖誇張），玩家們可以依照自己的喜好進行選擇挑戰，在各種不同旋律音樂下攻略八名頭目，讓玩家們在享受2D STG射擊遊戲樂趣之餘，也能享受到音樂節奏動作的爽快樂趣！

附帶一提，另外在本作中，也將會邀請包括「ななひら／森野めぐむ／柊真冬／大山チロル」等人氣聲優來為遊戲內登場頭目角色進行配音，讓玩家們能在全語音演出的情況下，更加融入遊戲世界觀享受本作豐富熱鬧魅力之中，喜歡這些聲優的玩家們到時可別錯過他們精湛的配音演技！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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