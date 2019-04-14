《浪客劍心》真人電影闊別6年回歸！最終章2020年夏天連環上映

真人版電影《浪客劍心》最終章將於2020年夏天連續公開兩部電影，睽違六年的系列最新作，是以漫畫的「人誅篇」、「追憶篇」為原作改編，將能在大銀幕上再度看見佐藤健演出緋村劍心。

2012年與2014年上映的真人版電影三部曲《神劍闖江湖》（浪客劍心）、《神劍闖江湖 京都大火篇》、《神劍闖江湖 傳說的最後篇》刷新許多粉絲對於漫畫改編真人化電影的觀點，除了超強卡士以外，拍攝與改編水準也是當時的上乘之作，在日本累積動員980萬觀影人數、票房賣破125 億日元，便可見粉絲對於這三部曲電影的肯定之聲。

自去年11月開始，到目前為止作品還在拍攝中，大友啟史導演想要繼續帶給觀眾們新的驚喜，對他來說新作必須超過前作才行，現在正繃緊神經面對拍攝的挑戰。而佐藤健則表示《浪客劍心》是他演藝人生中既特別又重要的作品，他認為在三部曲結束時，要再製作續篇已經是不可能的事情，不過想要繼續演出劍心這個角色的心情是很堅定的。

《浪客劍心》（gamebase）

將作為系列作尾聲的兩部作品是以漫畫的「人誅篇」、「追憶篇」為原作改編。「追憶篇」中描寫了劍心的過去、十字疤的由來，他也在這段故事中確認了自己的生存方式；「人誅篇」則是迎來作品中最險惡的敵人雪代緣，兩部可以說是《浪客劍心》的原點與故事最高潮。目前暫定最終章將於2020年夏天接力上映，標題則於日後發表。

人誅篇及追憶篇預想選角／原作名場面（按下圖放大）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁