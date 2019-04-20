iPhone SE 2 定 XE？傳 iPhone 8 將更新成 Apple 下代平價機

iPhone SE 2 傳完又傳，但次次都落空，繼易名作 iPhone XE 後，最新消息是 Apple 將會重新推出 iPhone 8，就好像當年將 iPhone 5s 以 SE 重新推出，配上最新處理器，將會成為新一代平價版 iPhone 應市。

iPhone SE 將 iPhone 5S 重新包裝，換入當時跟 iPhone 6s 系列睇齊的 A9 處理器，在 2016 年以 $3,488（16GB）的起錶價開賣，絕對是迄今為止最抵玩的一部 iPhone，難怪用戶們時至今日依然期盼 iPhone SE 2 的推出。根據台灣經濟日報報道，Apple 很可能在 2020 年推出新版本 iPhone 8，索性將 iPhone SE 的方程式照辦煮碗再造一次。

iPhone 8 將可能換上最新處理器，成為 2020 年度的「iPhone SE」。（Apple）

iPhone SE 當年以低價推出，成功吸納一班因為定價而未有購買 iPhone 的用家。不過 3 年過去，Apple 始終未有為 SE 推出後繼機，所以多次發布會前都有關於 iPhone SE 2 的傳聞流出。上年度的 iPhone XR 雖然屬「入門級」產品，不過其 $6,499 起的定價，其實比市面上 9 成的 Android 手機還要貴了不少。今次的傳聞，Apple 將會重複 SE 的成功方程式，計劃以前年的 iPhone 8，換入下一代 A13 處理器，繼續維持 4.7 吋屏幕設計，將會在 2020 年 4 月推出，以填補中階 iPhone 產品的市場空缺。

iPhone 8 將可能成為新一代 iPhone SE（按圖放大）

iPhone SE 以 5s 為藍本配上新處理器推出，Apple 有意重施故技，以 iPhone 8 換入新處理器再在 2020 年推出。（林勇攝）

MacRumors 在引述有關報道時，預測台灣和碩聯合科技將會負責有關訂單，目標生產 2000 萬部。iPhone 8 將會沿用單鏡頭設計，並可能繼續使用 Touch ID 加 Home 鍵，配合最少 128GB 容量，以 US$649 的定價推出（約港幣 $5,068），至於型號會否就是一直流傳的 iPhone SE 2 或者 iPhone XE，就要拭目以待。似乎 Apple 更有興趣搶佔中階市場，多於為大家提供一台平價 iPhone。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！



按此立即購票

按此瀏覽武博專頁