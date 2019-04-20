Samsung Galaxy S10 大解放　切換「夜景模式」 拍攝用家話事

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

自 Huawei 推出以「叠相」形式拍攝相片的夜景拍攝功能後，多間廠商亦陸續加入相關功能，連新推出的 Samsung Galaxy S10 系列也有；但奇怪的是 Samsung 將 Night Mode 夜拍功能收藏在「場景優化器」中，用家只能依靠相機的 AI 拍攝功能判斷是否啟動，不夠 User-Friendly，自主性偏差。

不過，近日外地就有 Galaxy S10 系列用家收到更新檔，為這問題帶來解決方案。（文：黎生）

更新後，Night Mode 不再只限漆黑的環境下使用，即使光源足夠，亦可以利用叠相原理提升色彩的對比度

完成下載及更新後，Nighe Mode 夜景模式將會成為 Galaxy S10 系列相機的其中一個拍攝選項，用家可以自主地選擇是否以 Night Mode 模式拍攝。

由於 Night Mode 模式以叠相原理進行拍攝， 當用家按下快門一刻，手機便會以不同曝光值進行記錄，再透過運算合成一張色彩鮮艷、畫面細緻的相片。

目前 Galaxy S10 系列的升級檔只在歐洲等地區登場，而香港用戶還是需要等待 Samsung 將更新檔本地化及測試後，才可正式體驗相關拍攝功能。

Samsung Galaxy S10+ 夜拍速測、隨手都影到不俗效果？
Huawei P30 Pro 拍銀河　攝影師大西北實拍天空效果驚人
Huawei P30 Pro 全焦段詳測：0.6 倍 Zoom 到 50 倍細緻位冇走樣
Huawei P30 Pro 夜景實機試拍：超高ISO／夜景模式各有千秋？
中國製 LCD 螢幕電子麻雀一按即洗免疊牌！獨立叉電夠撐四圈？
iPhone SE 2 定 XE？傳 iPhone 8 將更新成 Apple 下代平價機
1989至2019平成遊戲史主機篇．GameBoy、超任、Saturn、PS、Xbox
Samsung 成功研發 5nm 製程　Exynos 處理器效能再度提升
淚眼煞星 帶子雄狼 原作者小池一夫肺炎病逝 享年82歲
玩IG踢出校？逼學生申報社交平台帳戶禁開分身　掀私隱與秩序爭議
IG女神以後冇得呃Like？Instagram正考慮屏蔽所有照片讚好數字

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票
按此瀏覽武博專頁

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。