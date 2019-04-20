Samsung Galaxy S10 大解放　切換「夜景模式」 拍攝用家話事

自 Huawei 推出以「叠相」形式拍攝相片的夜景拍攝功能後，多間廠商亦陸續加入相關功能，連新推出的 Samsung Galaxy S10 系列也有；但奇怪的是 Samsung 將 Night Mode 夜拍功能收藏在「場景優化器」中，用家只能依靠相機的 AI 拍攝功能判斷是否啟動，不夠 User-Friendly，自主性偏差。 不過，近日外地就有 Galaxy S10 系列用家收到更新檔，為這問題帶來解決方案。（文：黎生）

更新後，Night Mode 不再只限漆黑的環境下使用，即使光源足夠，亦可以利用叠相原理提升色彩的對比度 完成下載及更新後，Nighe Mode 夜景模式將會成為 Galaxy S10 系列相機的其中一個拍攝選項，用家可以自主地選擇是否以 Night Mode 模式拍攝。 由於 Night Mode 模式以叠相原理進行拍攝， 當用家按下快門一刻，手機便會以不同曝光值進行記錄，再透過運算合成一張色彩鮮艷、畫面細緻的相片。

目前 Galaxy S10 系列的升級檔只在歐洲等地區登場，而香港用戶還是需要等待 Samsung 將更新檔本地化及測試後，才可正式體驗相關拍攝功能。