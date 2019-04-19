淚眼煞星 帶子雄狼 原作者小池一夫肺炎病逝 享年82歲

《帶子雄狼》、《淚眼煞星》原作劇本家小池一夫（原名俵谷星舟），4月17日於留院期間因肺炎病逝，享年82歲。 更傷感是，早幾天小池一夫先生才在Twitter 悼念死於肺炎的《魯邦三世》作者Monkey Punch，真是造物弄人。

小池一夫1936年生於日本秋田縣，本來畢業於大學法律系，除時可以考取律師資格，但他竟走去搞劇本，1968年創作了日本史上連續連載最長紀錄的粗眼眉狙擊槍殺手《辣手13》，後來又有武俠劇《帶子雄狼》、《斬虎屠龍劍》等經典漫畫原作。

小池一夫本身雖然不會畫畫，1977年開設的「小池一夫劇畫塾」卻提拔了不少影響日本ACG界的名人，包括《亂馬》高橋留美子、《DQ》監製堀井雄二、《北斗之拳》原哲夫、以筆名「森山 塔」活躍於成人同人誌界的山本直樹。

小池先生對香港創作人也影響深遠，最多港人認識的小池作品應屬86年由他原作、池上遼一繪畫的《淚眼煞星》，身為港漫橋王的名人劉定堅，更是小池一夫的忠實信徒，因《淚》又名《浪漫殺手 自由人》（Crying Freeman），其出版社也因此命名為自由人。而林夕曾為古巨基寫了一首《傷追人》，名字由來正是小池一夫、池上遼一另一合著《傷追い人》。

《淚眼煞星》影響了「馬Sir」馬榮成、《街霸》許景琛、《超神Z》司徒劍橋，不過幾位都是心醉於作畫的池上遼一。

《淚眼煞星》亦開拍了6套OVA動畫影帶，連許冠傑也拍過真人山寨版版《紅場飛龍》。

原來林夕為古巨基寫的《傷追人》也是向小池一夫原作的同名漫畫致敬。

港漫橋王的名人劉定堅，更是小池一夫的忠實信徒，其出版社「自由人」也是因為Crying Freeman而命名。

小池一夫晚年身體欠佳，幾乎已完全引退，但他生活品味仍然出色、一頭白髮後仍堅持西裝骨骨的出鏡；臨老又再娶嫩妻，在Twitter晒命晒出事。早幾年老先生更迷上玩手遊《艦娘》，常以提督身份在SNS上發圖，是個非常愛玩的老人家。

小池一夫 1936-2019 R.I.P

小池一夫曾在Twitter表示年輕愛妻廚藝出眾，笑言年輕人連正餐也不吃，引發了很多為口奔馳的年輕網民留言，大炎上。

小池一夫迷上了《艦娘》遊戲，此game的同好會自稱「提督」，所以他找人畫了日本海軍look漫畫造型。

小池一夫分享《艦娘》遊戲截圖。

小池一夫另一名作，是80年代香港學生哥會到漫畫店偷偷租看的成人漫畫《實驗人形 奧斯卡》，男人都是咸濕的，一起祈禱吧，阿門。

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