Samsung Galaxy S10+ 夜拍速測、隨手都影到不俗效果？

Samsung 新旗艦 Galaxy S10 系列正式上市，而除了新加入的功能如屏下指模掃描等外，一如其他旗艦機，用戶都對這系列新機的拍攝能力有相當大的興趣。上一次我們就與你測試過 S10+ 新加入的 123° 超廣角鏡的效果，今次就繼續試試 S10 系列的夜拍能力，看看三個鏡頭、以及人工智能的協作可否令 S10 的夜拍效果更上一層樓。

從 S9 繼承的可變光圈

今次 Samsung 在新機的宣傳上，集中講新加入的三鏡頭配置，然而在 S10 系列上，尚有一個繼承自 S9 系列的「獨家」賣點，就是背面的 1200 萬像素主鏡頭其實是保留了可變光圈的設計的。



在自動模式下，相機的光圈會因應環境光線自動切換，而在專業模式之中則可以手動切換，光圈值分別為 F1.5 及 F2.4，更大的光圈意味著更大的進光量，讓 S10 系列機在拍攝夜景時可以縮短曝光時間、減少手震機會。

今次拍攝測試用到的 Galaxy S10+，中間的就是可變光圈的主鏡頭

新增「夜景」模式

另一方面，今代 S10 又加入了「場景優化器」的人工智能，可以識別不同環境作自行調整，而當然，在較低光的環境，自然會調出「夜景」模式。與 Huawei、vivo 等機不同，這個夜景模式全靠自動，不會有像 Huawei Mate 20 系列的自訂夜景模式，整體操作上還是比較傾「傻瓜」向，而相片效果亦的確不錯：



Galaxy S10+ 主鏡頭夜拍試相

+ 8 + 7 + 6

而一如上篇文章提及，Galaxy S10、S10+ 雖然擁有三個鏡頭，但在切換鏡頭的時侯仍然有效地統一各鏡頭輸出的色彩、曝光；只不過要留意的是，因為 S10 的變焦鏡與廣角鏡本身是沒有可變光圈的，所以在切換鏡頭後需要多一點時間讓系統適應，以免拍出曝光不足的相片。

Galaxy S10+ 2倍變焦鏡夜拍試相

Galaxy S10+ 廣角鏡夜拍試相

+ 4 + 3 + 2

還有「超級夜景」模式？



Galaxy S10+ 的夜照相片隨手拍攝都有相當好的質素，算是維持一貫水平，但除了「夜景」模式之外，S10 系列還有一個「超級夜景」模式。



此模式採用與 Mate 20 系列相同的 HDR「疊相」方式將景物光度提升。但一如上面提到，這個場景是「場景優化器」的一部份，切換與否為系統自動辨識，不能手動啟動；而筆者個人實試，連一般有街燈的街景也不能啟動「超級夜景」，需要在室內關上所有燈至幾近漆黑才能用到：

此模式明顯旨在「拍得到」、而非「拍得好」，出來的照片光度是足夠、色彩亦合格，但雜訊特多、構圖也不方便，實用性一般，各位相還是以一般夜景模式的相片為判斷準則吧。



而家喺3香港出全新Samsung Galaxy S10 | S10+，$0機價，包中 ‧ 港澳通用數據限時升級至每月7GB及每月12GB 本地數據，更尊享Galaxy Buds 無線耳機同埋Galaxy Watch LTE智能手錶 (總值 $4,396)，合約期內更可以三地任用 WhatsApp及WeChat ！了解更多: http://bit.ly/2Tk5KZU

*優惠受條款及細則約束