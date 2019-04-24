Nokia 9 PureView 屏下指紋　更新後出現嚴重問題

全球首部五鏡頭手機 Nokia 9 PureView 剛剛迎來更新檔，但似乎令手機的屏下指紋出現嚴重問題，最誇張的情況是即使利用香口膠亦能成功解鎖。（文：黎生）

Nokia 9 PureView 雖然經過一段較長時間開發才推出市場，並且與 Google 有緊密合作，定時為用戶提供更新檔，但剛剛最近更新檔卻似乎為用戶帶來不小的煩惱。外國有用戶指安裝更新檔後，Nokia 9 PureView 的屏下指紋感應器完全失靈，即使利用好像香口膠一類物料亦可以成功解鎖，問題相當嚴重。

Nokia 9 PureView 推出以來，被指有不少實際操作上的問題。（Nokia）

由於早前一直有聲音指 Nokia 9 PureView 的屏下指紋感應器靈敏度及準確度低，使用上極不方便，故坊間猜測事故可能源於 Nokia 為了提升用戶體驗，特意透過更新檔改變屏下指紋感應器的反應，但卻使手機的保安能力形同虛設。

Video of the fingerprint sensor unlocking phone with a packet of chewing gum and someone else's finger pic.twitter.com/jwY4ZG7uCh — Decoded Pixel (@decodedpixel) April 21, 2019

基於這次漏洞嚴重，相信 Nokia 會於短時間內再次推出更新檔，讓用戶下載以解決問題。



來源：Android Authority

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